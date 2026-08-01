«Сливочный Карим» Робби Авила может вернуться в NCAA
Робби Авила оценивает свои перспективы.
Лучший игрок конференции A-10 сезона-2025/26 NCAA Робби Авила не был выбран на драфте-2026 и подписал негарантированное соглашение с «Лейкерс».
Авила отыграл 4 сезона в Индиана Стэйт и Сент-Луисе на позиции центрового.
Новости из NCAA дают ему возможность вернуться на студенческий уровень еще на один год. В данный момент Авила оценивает свои перспективы.
Трансферный портал открывается 3 августа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Адама Загории
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