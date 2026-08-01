  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Сливочный Карим» Робби Авила может вернуться в NCAA

0
«Сливочный Карим» Робби Авила может вернуться в NCAA
Робби Авила оценивает свои перспективы.

Лучший игрок конференции A-10 сезона-2025/26 NCAA Робби Авила не был выбран на драфте-2026 и подписал негарантированное соглашение с «Лейкерс».

Авила отыграл 4 сезона в Индиана Стэйт и Сент-Луисе на позиции центрового.

Новости из NCAA дают ему возможность вернуться на студенческий уровень еще на один год. В данный момент Авила оценивает свои перспективы.

Трансферный портал открывается 3 августа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Адама Загории
logoЛейкерс
logoвозможные переходы
Робби Авила
logoNCAA
logoНБА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну "Крем Абдул-Джаббар" же. Сливочный Карим мля
Ответdn8zmw5c
Ну "Крем Абдул-Джаббар" же. Сливочный Карим мля
"Cream" по-английски переводится обычно как "сливки", а не "крем", хотя так тоже можно.
Билет до Любляны этому господину
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ви Джей Эджкомб: «Для меня Леброн – величайший игрок всех времен»
Крис Бош признался, что едва не умер в начале этого года
Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»
Трендон Уотфорд близок к переходу в «Валенсию»
Ко всем новостям
Последние новости
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото
Дарон Рассел может выйти на рынок свободных агентов из-за финансовых проблем «Монако»