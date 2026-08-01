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Решение судьи из Денвера может позволить игрокам, начавшим выступление в NCAA в сезоне-2022/23, вернуться на студенческий уровень
NCAA находится на пороге кризиса.

Студенческий спорт столкнулся с прецедентным судебным решением, которое может внести хаос в ситуацию в NCAA.

Последние нововведения доводят возможный период участия в соревнованиях до 5 лет (вместо 4), планировалось применять это правило с 2027 года.

Судья из Денвера Шарлотт Суини задним числом добавила еще год спортсменам, начавшим студенческую карьеру в сезоне-2022/23. Это позволит игрокам, выходившим на нынешний драфт после четырех лет в NCAA, вернуться в студенты на еще один сезон.

NCAA готовится подавать апелляцию.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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