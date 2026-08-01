Диллон Брукс: «Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть, хоть медиа и постоянно пытаются что-нибудь найти»

Диллон Брукс уважает Янниса Адетокумбо.

Сага с переходом форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо вызвала противоречивые реакции среди прессы и болельщиков. В итоге игрок оказался в «Майами ».

Форвард Диллон Брукс из «Финикса », имеющий сложные взаимоотношения со многими баскетболистами НБА , не видит причин для негатива в этом случае.

«Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть. Медиа постоянно пытается найти что-нибудь, дискредитировать его, но это невозможно.

У него невероятная жизненная история, он хороший человек, чудо природы, действительно хорош в баскетболе и во всем, что делает», – поделился Брукс.