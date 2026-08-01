  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Диллон Брукс: «Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть, хоть медиа и постоянно пытаются что-нибудь найти»

0
Диллон Брукс: «Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть, хоть медиа и постоянно пытаются что-нибудь найти»
Диллон Брукс уважает Янниса Адетокумбо.

Сага с переходом форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо вызвала противоречивые реакции среди прессы и болельщиков. В итоге игрок оказался в «Майами».

Форвард Диллон Брукс из «Финикса», имеющий сложные взаимоотношения со многими баскетболистами НБА, не видит причин для негатива в этом случае.

«Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть. Медиа постоянно пытается найти что-нибудь, дискредитировать его, но это невозможно.

У него невероятная жизненная история, он хороший человек, чудо природы, действительно хорош в баскетболе и во всем, что делает», – поделился Брукс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
logoДиллон Брукс
logoМайами
logoФиникс
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
у Брукса последний год контракта в финиксе он уже начал работать над трансфером в Майами. А может и над новым контрактом с Хит.
Дилон отлично впишется в команду Спо
Яннис он такой... кроме истории с мячом ничего и не приходит в голову)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс хотел бы выйти на ринг против Джимми Батлера: «Я всегда чувствую эту неприязнь»
Яннис Адетокумбо: «В «Майами» мне не комфортно, я пока не знаю команду. После главы с «Хит» хотел бы вернуться в «Милуоки», если они согласятся меня принять»
Бэм Адебайо лайкнул пост со сгенерированными ИИ фотографиями с Леброном и Яннисом и подписью «Вопрос времени»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото