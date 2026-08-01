Диллон Брукс: «Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть, хоть медиа и постоянно пытаются что-нибудь найти»
Диллон Брукс уважает Янниса Адетокумбо.
Сага с переходом форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо вызвала противоречивые реакции среди прессы и болельщиков. В итоге игрок оказался в «Майами».
Форвард Диллон Брукс из «Финикса», имеющий сложные взаимоотношения со многими баскетболистами НБА, не видит причин для негатива в этом случае.
«Янниса Адетокумбо не за что ненавидеть. Медиа постоянно пытается найти что-нибудь, дискредитировать его, но это невозможно.
У него невероятная жизненная история, он хороший человек, чудо природы, действительно хорош в баскетболе и во всем, что делает», – поделился Брукс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
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