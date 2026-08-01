Богдан Богданович: «Моя первая задача – оставаться здоровым»

Богдан Богданович прокомментировал настрой на сезон.

33-летний защитник Богдан Богданович перешел в «Хьюстон ». Два последних сезона серб завершал в «Клипперс». Регулярные травмы и нестабильность в конце концов оставили его за пределами игровой ротации.

«Новый контракт, новые задачи, новая команда. Рад, что подписался с «Хьюстоном». Посмотрим, что принесет этот год.

В НБА научился тому, что работать надо над каждым элементом, но ключевыми являются дисциплина и последовательность.

Стараюсь следовать этому подходу, посмотрим, куда это меня заведет.

Моя первая задача на сезон – оставаться здоровым. Добиться командного успеха, попробовать побороться за титул НБА . Это будет большой шаг.

Все мои мысли сосредоточены на «Хьюстоне». Вообще не думаю о том, что будет 2, 3 или 4 года спустя», – заключил Богданович.