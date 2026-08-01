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  4. Главный тренер «Индианы» о дискуссии вокруг спортсменов-трансгендеров: «Не думаю, что исключение – правильный ответ. В детстве постоянно играла с мальчиками»

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Главный тренер «Индианы» о дискуссии вокруг спортсменов-трансгендеров: «Не думаю, что исключение – правильный ответ. В детстве постоянно играла с мальчиками»
Главный тренер «Индианы» не поддержала мнение Софи Каннингем.

Главный тренер «Фивер» Стефани Уайт высказалась по поводу общественной дискуссии, которую начала Софи Каннингем.

Баскетболистка вступилась за девочек, которые «не должны соревноваться с биологическими мужчинами». Ее мнение, направленное против трансгендерных атлетов в женском спорте, вызвало поддержку и негативную реакцию с разных сторон.

Уайт выразила усталость от активного внимания к команде в связи с этой темой: «Немного надоело, конечно. Мы хотим говорить о баскетболе и работать над своей игрой и командным прогрессом.

Не думаю, что я достаточно компетентна в этом вопросе с научной точки зрения. Но не верю, что исключение когда-либо может быть правильным ответом. Когда я росла, постоянно играла с мальчиками.

Но это часть роста самой лиги. Нам надо учиться отстраняться от всего лишнего и одновременно вести диалог».

«У меня нет никаких проблем с кем-либо из протестующих. Люди используют свое право на свободу мнения и слова, это всегда сопутствовало женской НБА.

Мое уважение всем, кто чувствует себя достаточно компетентным и храбрым, чтобы отстаивать свою правду», – заявила сама Каннингем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoженская НБА
logoСофи Каннингем
Индиана жен

Комментарии

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да да, охотно верю что играла...
но наверно Стефани играла с мальчиками не в офф. соревнованиях, не переодевалась с мальчиками в одной раздевалке и не ходила с ними в один душ/туалет...
ОтветOdissey ru
да да, охотно верю что играла... но наверно Стефани играла с мальчиками не в офф. соревнованиях, не переодевалась с мальчиками в одной раздевалке и не ходила с ними в один душ/туалет...
Ага и, вероятно, играла по желанию
ОтветOdissey ru
да да, охотно верю что играла... но наверно Стефани играла с мальчиками не в офф. соревнованиях, не переодевалась с мальчиками в одной раздевалке и не ходила с ними в один душ/туалет...
Ну играть то она могла играть, просто нюанс, что это прям совсем в детстве, когда различие по силе не так поперло и часто в командах и мальчики и девочки
А вот почему главный тренер настолько преисполнена интеллектом, что сравнивает 7 летних детей и взрослых людей, это интересно
Проблема не в девочках, играющих с мальчиками, а в мальчиках, которые хотят играть с девочками.
Я думаю должно быть простое правило!

Когда в NBA в основе любой из команд, хотя бы одной, будет играть женщина биологическая и будет играть от 20 минут. Вот тогда можно что то говорить о трансах в WNBA.

Равноправие)) только вот у женщины играть в основе команды нба шансов как у меня играть в WNBA
Согласен, я тоже лет в 12-15 играл против девочек в баскетбол на тренировках, когда было нечего делать и приходил в зал раньше. но играли мы 2 в 5, эти девочки были на 3-4 года старше и моим напарником была либо одна из девочек, либо их тренер - тоже девушка. Ни о каком контактном баскетболе с моей стороны речи и быть не могло, походило это больше на разминку перед тренировкой, банально было страшно в кого то врезаться или случайно жестко сыграть. Не буду говорить, что всегда, потому что наверняка не помню, но абсолютное большинство таких двухсторонок выигрывала не чисто девчачья команда. Но было весело, потому что там была пара моих хороших знакомых. Ну и да, когда я первые разы таких игр пытался проявлять джентльментсво и начинал поддаваться, мне высказывали недовольство, нафига я так делаю и специально сливаю, с соревновательным духом у них было все в порядке. Я к чему это: даже в таком возрасте, когда 3 года разницы это гигантская пропасть, физические данные были несопоставимы, чего уж говорить об уже сформировавшихся, пусть и прошедших гормональную терапию)
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