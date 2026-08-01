Главный тренер «Индианы» о дискуссии вокруг спортсменов-трансгендеров: «Не думаю, что исключение – правильный ответ. В детстве постоянно играла с мальчиками»

Главный тренер «Индианы» не поддержала мнение Софи Каннингем.

Главный тренер «Фивер» Стефани Уайт высказалась по поводу общественной дискуссии, которую начала Софи Каннингем.

Баскетболистка вступилась за девочек, которые «не должны соревноваться с биологическими мужчинами». Ее мнение, направленное против трансгендерных атлетов в женском спорте, вызвало поддержку и негативную реакцию с разных сторон.

Уайт выразила усталость от активного внимания к команде в связи с этой темой: «Немного надоело, конечно. Мы хотим говорить о баскетболе и работать над своей игрой и командным прогрессом.

Не думаю, что я достаточно компетентна в этом вопросе с научной точки зрения. Но не верю, что исключение когда-либо может быть правильным ответом. Когда я росла, постоянно играла с мальчиками.

Но это часть роста самой лиги. Нам надо учиться отстраняться от всего лишнего и одновременно вести диалог».

«У меня нет никаких проблем с кем-либо из протестующих. Люди используют свое право на свободу мнения и слова, это всегда сопутствовало женской НБА.

Мое уважение всем, кто чувствует себя достаточно компетентным и храбрым, чтобы отстаивать свою правду», – заявила сама Каннингем.