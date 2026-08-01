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  4. У «Блэйзерс» лучшие по подборам в нападении в сезоне-2025/26 пятерки, у «Бакс» – худшие

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У «Блэйзерс» лучшие по подборам в нападении в сезоне-2025/26 пятерки, у «Бакс» – худшие
«Портленд» и «Хьюстон» лучше всех боролись под кольцом соперника в прошлом году.

«Рокетс» завершили «регулярку»-2025/26 с лучшим командным показателем подборов в нападении (14,9). «Портленд» стал вторым, однако именно его пятерки лидировали в чемпионате по проценту собранных отскоков на половине площадки соперника.

1-2 места в рейтинге сряди пятерок, отыгравших минимум 250 владений, достались комбинациям из Дрю Холидэя, Тумани Камары, Дени Авдии и Донована Клингана с Шэйдоном Шарпом и Джерами Грантом. Эти игроки забирали 38-39% отскоков в атаке.

2 пятерки «Хьюстона» с основой из Амена Томпсона, Кевина Дюрэнта, Джабари Смита и Алперена Шенгюна также оказались в Топ-5.

Худшим в лиге оказался «Милуоки» (8,9 подбора). Пятерки «Бакс» с Райаном Роллинзом, Эй Джей Грином, Кайлом Кузмой и Майлзом Тернером – оказались на первых двух строчках.

Место за ними заняли участники финала НБА. Комбинация «Сперс» из Виктора Вембаньямы, Харрисона Барнса, Джулиана Шэмпени, Стефона Касла и Де’Аарона Фокса забирала только 18,3% подборов в нападении в регулярном сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Basketball University
logoДжулиан Шэмпени
logoТумани Камара
logoАлперен Шенгюн
logoДрю Холидэй
logoДонован Клинган
logoПортленд
logoШэйдон Шарп
logoЭй Джей Грин
logoРайан Роллинз
logoХьюстон
logoДжабари Смит
logoСан-Антонио
logoКайл Кузма
logoДжерами Грант
logoСтефон Касл
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoДени Авдия
logoМилуоки
logoАмен Томпсон
logoМайлз Тернер
logoХаррисон Барнс
logoДе'Аарон Фокс

Комментарии

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Клинган в прошлом сезоне был лучшим по подборам в атаке, а то что не забирал он - забирали его партнеры
ОтветГлиста - перебежчик
Клинган в прошлом сезоне был лучшим по подборам в атаке, а то что не забирал он - забирали его партнеры
И вообще лучший по общему количеству подборов и подборов в нападении.
ОтветГлиста - перебежчик
Клинган в прошлом сезоне был лучшим по подборам в атаке, а то что не забирал он - забирали его партнеры
4.5 в среднем за игру в нападении это очень круто
"У Блейзерс лучшие" что?
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