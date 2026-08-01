  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Скоро увидимся, 8-й год 🇮🇹». Гаррисон Мэтьюз завершает переход в «Милан»

0
«Скоро увидимся, 8-й год 🇮🇹». Гаррисон Мэтьюз завершает переход в «Милан»
«Милан» готовится к переходу Гаррисона Мэтьюза.

29-летний «винг» Гаррисон Мэтьюз завершает оформление перехода в итальянский «Милан».

«Скоро увидимся, 8-й год 🇮🇹», – сообщил баскетболист в соцсетях, указав местом назначения Милан. Игроку осталось пройти медобследование.

Мэтьюз отыграл 7 сезонов в НБА. В прошедшем чемпионате на его счету 15 матчей за «Пэйсерс» и 5,2 очка за 13,1 минуты в среднем при 37% точности из-за дуги.

Он должен стать ключевым снайпером после ухода Шейвона Шилдса и Армони Брукса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Realolimpiamilano.com
logoМилан
logoчемпионат Италии
переходы
logoЕвролига
logoГаррисон Мэтьюз

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Виртус» объявил о подписании Уэнделла Мура
Фото
Лука Вильдоса официально стал игроком «Партизана»
Фото
Мозес Райт стал игроком «Милана»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото