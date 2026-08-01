«Скоро увидимся, 8-й год 🇮🇹». Гаррисон Мэтьюз завершает переход в «Милан»
«Милан» готовится к переходу Гаррисона Мэтьюза.
29-летний «винг» Гаррисон Мэтьюз завершает оформление перехода в итальянский «Милан».
«Скоро увидимся, 8-й год 🇮🇹», – сообщил баскетболист в соцсетях, указав местом назначения Милан. Игроку осталось пройти медобследование.
Мэтьюз отыграл 7 сезонов в НБА. В прошедшем чемпионате на его счету 15 матчей за «Пэйсерс» и 5,2 очка за 13,1 минуты в среднем при 37% точности из-за дуги.
Он должен стать ключевым снайпером после ухода Шейвона Шилдса и Армони Брукса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Realolimpiamilano.com
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