Ник Уайлер-Бэбб может перейти в «Дубай»

«Дубай» хочет забрать Ника Уайлер-Бэбба.

Ник Уайлер-Бэбб, скорее всего, покинет «Виллербан » после корректировки бюджета клуба.

В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Анадолу Эфеса», набирая в среднем 7,7 очка, 3,7 подбора, 1,8 передачи и 1,5 перехвата за 29 минут на площадке в Евролиге.

Немцем активно интересуется «Дубай ».