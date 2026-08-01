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  4. Ник Уайлер-Бэбб может перейти в «Дубай»

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Ник Уайлер-Бэбб может перейти в «Дубай»
«Дубай» хочет забрать Ника Уайлер-Бэбба.

Ник Уайлер-Бэбб, скорее всего, покинет «Виллербан» после корректировки бюджета клуба.

В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Анадолу Эфеса», набирая в среднем 7,7 очка, 3,7 подбора, 1,8 передачи и 1,5 перехвата за 29 минут на площадке в Евролиге.

Немцем активно интересуется «Дубай».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 5th Quarter
Ник Уайлер-Бэбб
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