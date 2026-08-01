«Реал» не станет ждать Лонни Уокера, главным претендентом на игрока остается «Партизан»
Лонни Уокер может переехать в Сербию.
Американский защитник Лонни Уокер провел второй сезон в Европе. На его счету выступления за «Жальгирис» и «Маккаби Тель-Авив».
Уже известно, что баскетболист не будет продолжать сотрудничество с израильским клубом, за который он набирал 15,2 очка, 2,5 подбора и 2,3 передачи за 22,8 минуты в среднем в Евролиге.
На защитника претендовали «Реал» и «Партизан», но испанцы решили не ждать окончания летних действий Уокера, который пока еще надеется на возвращение в НБА.
Сербы остаются основными претендентами на приобретение игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 5th Quarter
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