«Реал» не станет ждать Лонни Уокера, главным претендентом на игрока остается «Партизан»

Лонни Уокер может переехать в Сербию.

Американский защитник Лонни Уокер провел второй сезон в Европе. На его счету выступления за «Жальгирис » и «Маккаби Тель-Авив ».

Уже известно, что баскетболист не будет продолжать сотрудничество с израильским клубом, за который он набирал 15,2 очка, 2,5 подбора и 2,3 передачи за 22,8 минуты в среднем в Евролиге.

На защитника претендовали «Реал » и «Партизан », но испанцы решили не ждать окончания летних действий Уокера, который пока еще надеется на возвращение в НБА.

Сербы остаются основными претендентами на приобретение игрока.