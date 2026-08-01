  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Бешикташ» официально подтвердил переход Уэньина Гэбриэла

0
«Бешикташ» официально подтвердил переход Уэньина Гэбриэла
Уэньин Гэбриэл присоединился к «Бешикташу».

Бигмен из сборной Южного Судана Уэньин Гэбриэл официально подписал контракт с «Бешикташем».

Сезон-2025/26 29-летний баскетболист (206 см) провел в «Баварии». На его счету 6,1 очка и 3,5 подбора за 15,9 минуты в среднем в Евролиге.

Гэбриэл продолжит выступление в турнире в составе турецкого клуба. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бешикташа»
logoУэньин Гэбриэл
logoБешикташ
logoчемпионат Турции
переходы
logoЕвролига

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бешикташ» подписал защитника Дэвида Деджулиуса
Центровой Уэньин Гэбриэл продолжит карьеру в «Бешикташе»
Коллин Малкольм официально стал игроком «Анадолу Эфес»
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото