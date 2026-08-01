«Бешикташ» официально подтвердил переход Уэньина Гэбриэла

Уэньин Гэбриэл присоединился к «Бешикташу».

Бигмен из сборной Южного Судана Уэньин Гэбриэл официально подписал контракт с «Бешикташем ».

Сезон-2025/26 29-летний баскетболист (206 см) провел в «Баварии». На его счету 6,1 очка и 3,5 подбора за 15,9 минуты в среднем в Евролиге.

Гэбриэл продолжит выступление в турнире в составе турецкого клуба.