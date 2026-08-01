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  4. «Монако» не сможет принять участие в розыгрыше чемпионата Франции-2026/27

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«Монако» не сможет принять участие в розыгрыше чемпионата Франции-2026/27
«Монако» не получил доступ к LNB.

Французский чемпионат-2026/27 пройдет без участия «Монако». Клубу отказано в доступе к турнирам LNB, организация так и не смогла оформить необходимый пакет документов, несмотря на предоставленные отсрочки, и теперь не сможет защитить свой чемпионский титул.

«Монако» готовится к обращению с апелляцией в олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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