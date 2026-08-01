«Монако» не сможет принять участие в розыгрыше чемпионата Франции-2026/27

«Монако» не получил доступ к LNB.

Французский чемпионат-2026/27 пройдет без участия «Монако ». Клубу отказано в доступе к турнирам LNB, организация так и не смогла оформить необходимый пакет документов, несмотря на предоставленные отсрочки, и теперь не сможет защитить свой чемпионский титул.

«Монако» готовится к обращению с апелляцией в олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF).