«Монако» не сможет принять участие в розыгрыше чемпионата Франции-2026/27
«Монако» не получил доступ к LNB.
Французский чемпионат-2026/27 пройдет без участия «Монако». Клубу отказано в доступе к турнирам LNB, организация так и не смогла оформить необходимый пакет документов, несмотря на предоставленные отсрочки, и теперь не сможет защитить свой чемпионский титул.
«Монако» готовится к обращению с апелляцией в олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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