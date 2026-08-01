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  4. Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Хочу вернуться к осмысленному баскетболу, за что-то сражаться»

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Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Хочу вернуться к осмысленному баскетболу, за что-то сражаться»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп прокомментировал переход в «Сиксерс».

33-летний защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп присоединился к «Филадельфии» после расставания с «Мемфисом».

«Просто хочу вернуться к осмысленному баскетболу. Сражаться за что-то. За титул.

Вернуться в пространство плей-офф.

У меня в запасе достаточно лет, я все еще способен на это», – заключил двукратный чемпион НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Clutch Points
logoФиладельфия
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoНБА

Комментарии

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Думаю в Орландо и Мемфисе действительно было мало осмысленного баскетбола
В последней своей серии ПО он дал из-за дуги 6 из 23. Проклятое отсутствие осмысленности, эх.
ОтветManOfWar
В последней своей серии ПО он дал из-за дуги 6 из 23. Проклятое отсутствие осмысленности, эх.
Ты про броски на исходе владения через 4 руки?)
ОтветManOfWar
В последней своей серии ПО он дал из-за дуги 6 из 23. Проклятое отсутствие осмысленности, эх.
В том Орланд и Карри дал бы 10 из 40+
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