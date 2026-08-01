Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Хочу вернуться к осмысленному баскетболу, за что-то сражаться»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп прокомментировал переход в «Сиксерс».
33-летний защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп присоединился к «Филадельфии» после расставания с «Мемфисом».
«Просто хочу вернуться к осмысленному баскетболу. Сражаться за что-то. За титул.
Вернуться в пространство плей-офф.
У меня в запасе достаточно лет, я все еще способен на это», – заключил двукратный чемпион НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Clutch Points
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