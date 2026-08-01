Основа «Сперс» отправится во Францию на тренировки с Виктором Вембаньямой

«Сперс» соберутся во Франции.

Руководитель «Сан-Антонио» Ар Си Бьюфорд рассказал, что 8-10 игроков основной ротации «Сперс» отправятся во Францию на тренировки с Виктором Вембаньямой.

Центровой уже находится на родине и только что открыл новую публичную площадку в Нантере.

Ранее француз занимался с Хакимом Оладжувоном в Хьюстоне.