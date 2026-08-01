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  4. Основа «Сперс» отправится во Францию на тренировки с Виктором Вембаньямой

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Основа «Сперс» отправится во Францию на тренировки с Виктором Вембаньямой
«Сперс» соберутся во Франции.

Руководитель «Сан-Антонио» Ар Си Бьюфорд рассказал, что 8-10 игроков основной ротации «Сперс» отправятся во Францию на тренировки с Виктором Вембаньямой.

Центровой уже находится на родине и только что открыл новую публичную площадку в Нантере.

Ранее француз занимался с Хакимом Оладжувоном в Хьюстоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио

Комментарии

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Через Словению надо ехать, устроить товарняк
ОтветJuVero
Через Словению надо ехать, устроить товарняк
Им никуда уезжать не надо)
Основной костяк Миннесоты тоже собирался потренить с Руди во Франции
Подхватил тренд Луки, ждем Денвер в Сербии
Ответgenius1986okla
Подхватил тренд Луки, ждем Денвер в Сербии
Жду Нетс в Тринте, мне от дома минут 10 на трамвае
ОтветБазовая База
Жду Нетс в Тринте, мне от дома минут 10 на трамвае
Ну Бруклин скорее поедет в Израиль)
Раскручивают потенциальную европейскую лигу ?
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