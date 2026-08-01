Антон Юдин: «Не считаю, что в «Локомотиве» я делал свою работу плохо. Не увидел, что после моего ухода в лучшую сторону поменялось то, за что меня уволили»

Юдин прокомментировал свою работу в «Локомотиве-Кубань».

Антон Юдин, который начал прошлый сезон главным тренером «Локомотива -Кубань», поделился мыслями об увольнении из клуба.

«Я пришел в команду, которая была собрана до меня. И, не знаю в связи с чем, предсезонка началась с череды травм. Сначала молодые россияне получали травмы, потом приехал Винс Хантер и практически сразу заработал повреждение. Еще вся эта ситуация с Елатонцевым… Он вроде говорил мне, что решил остаться в команде и в России, но в итоге перед началом сезона уехал. Тогда у меня создавалось впечатление, что я нахожусь в постоянном поиске – в постоянной предсезонке. То есть состав уже сформирован, и мне нужно придумать, какая тактика для него будет лучшей. Елатонцев уехал, было огромное количество травм и так далее.

Поэтому начало чемпионата мы провели не в лучшей форме, не в полном составе. Джеремайя Мартин травмировался в первом же матче, не отыграл и половины. Потом были новые легионеры, отъезд Ройса Хэмма. Я знаю, что во многих командах такая ситуация, однако в том году из «Локомотива» также ушел костяк россиян, который определял игру команды, а на их место пришло много новых игроков. Естественно, я видел недовольство президента результатами некоторых игр. Но не могу сказать, что чувствовал, будто для меня что-то меняется, – был занят решением вот этих проблем. Я до конца не понял, за что был уволен, скажем так. Потому что я не нарушал условия договора.

Понятно, что клуб всегда имеет право уволить работника, которого нанял. Но еще раз скажу – контракт, который я подписывал, мной выполнялся. Результаты были даже выше, чем они были прописаны в соглашении. Официальная версия заключалась в том, что мы показывали неудовлетворительные результаты с командами первой четверки. По-моему, мы обыграли дома «Зенит», а все остальные матчи ЦСКА и УНИКСу проиграли. С ЦСКА некоторые встречи были проиграны в обидных концовках, однако сам факт поражения оставался. Хотя с приходом нового тренера в этом плане ничего не изменилось, как по мне. То, что в конце сезона клуб стал играть более стабильно, связано с покупкой новых игроков. Естественно, состав стал более укомплектованным, и то, что требовалось команде, удалось решить с их приходом. Не хочу оценивать ни работу тренера, ни действия руководства, однако со своей стороны скажу: не считаю, что в «Локомотиве» я делал свою работу плохо. Я не увидел, что после моего ухода в лучшую сторону поменялось то, за что меня уволили», – сказал тренер.

Кроме того, Юдин, после увольнения возглавивший «Уралмаш », выразил благодарность президенту «Локо» Андрею Ведищеву за возможность работать в Единой лиге ВТБ.