Владимир Гомельский: «Все, что делал баскетболист, тренер и комментатор Едешко, было близко к совершенству!»

Гомельский вспомнил о работе с Едешко.

Телекомментатор и журналист Владимир Гомельский поделился своими воспоминаниями о легендарном советском баскетболисте Иване Едешко, который скончался на 82-м году жизни.

«Памяти Ивана Ивановича Едешко!

Ушел из жизни ОЧ, ЗМС Иван Едешко. Память о себе Иван оставил и как игрок, и как тренер. Память – великую и многообразную. Поделюсь той, которая осталась у меня. Я начал тренироваться с основным составом ЦСКА поздней весной 1972 года, а принимать участие в играх Кубка СССР с июня того же года. Но Едешко, как член сборной страны, готовился к Олимпиаде в Мюнхене. Так что он вернулся в состав клуба только в октябре.

Мне гораздо больше приходилось играть против Ивана на тренировках. И это было очень тяжело физически. Но играть вместе с ним в одной пятерке было невероятным удовольствием. Едешко обладал фантастическим искусством паса. Стоило открыться буквально на 30 сантиметров (диаметр мяча) – и в руках оказывался мяч, делай что хочешь. Такой передачи не ожидал не только ты, но и противники. В защите всегда раздавался бас Ивана с подсказками. Идеальный партнер. А в раздевалке от него исходило веселье, юмор, розыгрыши. Кроме того Иван умел и любил петь. Как тренер ЦСКА он запомнился мне нестандартными решениями по ходу игр. А один турнир – ЧЕ 1997 года в Испании – мы провели в качестве комментаторского дуэта. И здесь тоже меня приятно поражала глубина оценок ситуации на площадке, которую выдавал в эфир Иван Иванович.

Все, что делал баскетболист, тренер и комментатор Едешко, было близко к совершенству! Таким я и буду его помнить!» – написал Гомельский.