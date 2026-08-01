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  4. Даниэль Тайс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»

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Даниэль Тайс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
Тайс, возможно, продолжит карьеру в «Маккаби Тель-Авив».

Как сообщает BasketNews, центровой Даниэль Тайс находится на продвинутой стадии переговоров с «Маккаби Тель-Авив».

Тайс станет еще одним новичком «Виллербана», который покинет команду на фоне финансовых проблем. Ранее сообщалось, что клуб может войти в сезон-2026/27 со значительно меньшим бюджетом, чем планировалось изначально.

Хотя Тайс официально не был объявлен игроком французской команды, главный тренер Тони Паркер подтвердил его приход в июньском интервью.

Прошлый сезон немецкий центровой провел за «Монако», набирая в среднем 9,7 очка и 3,4 подбора в 38 матчах Евролиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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