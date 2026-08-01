  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Планам Леброна Джеймса летать из Нью-Йорка на игры «Филадельфии» могут помешать правила безопасности и плохая погода

0
Планам Леброна Джеймса летать из Нью-Йорка на игры «Филадельфии» могут помешать правила безопасности и плохая погода
Джеймс столкнется с трудностями, летая из Нью-Йорка в Филадельфию.

После того как Леброн Джеймс присоединился к «Филадельфии», появились сообщения о его желании жить в Нью-Йорке и добираться на домашние матчи с помощью вертолета. Такой путь занял бы около 45 минут, что значительно быстрее, чем поездка на машине между этими городами. 

Однако, как объяснил Фред Кац из The Athletic, существует ряд факторов, которые могут серьезно усложнить этот план. 

«Нью-Йорк консервативно относится к разрешению строительства вертолетных площадок на крышах зданий с 1977 года, когда произошла катастрофа в центре Манхэттена. Некоторые площадки сохранились, но они не предназначены для коммерческого использования; вместо этого они используются медиками или полицией. И хотя мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пока не менял политику города, он выступал за дальнейшие ограничения авиаперелетов во время своей предвыборной кампании, заявив в прошлом апреле, что «мы должны немедленно прекратить необязательные вертолетные рейсы», – пишет Кац.

Также отмечается, что зимой в городе бывает довольно облачно и особенно ветрено. На маршруте между Нью-Йорком и Филадельфией часто бывает туман, особенно по утрам.

Кац предположил, что, скорее всего, Джеймсу придется ездить на машине, как это делал Джей Джей Редик, когда жил в Бруклине и выступал за «Сиксерс» в 2017-2019 годах.

Кроме того, стоимость одного перелета на вертолете была подсчитана на уровне 4000 долларов, так что путешествия туда и обратно обошлись бы Джеймсу в 328 000 долларов. Эта сумма не включает полеты на тренировки, а только 41 домашнюю игру регулярного сезона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoЛеброн Джеймс
logoФиладельфия
logoНБА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Из Нью-Йорка? Я, почему-то, представлял себе, как он поселится в старой квартире Рокки в Кенсингтоне. И будет на тренировки и матчи бежать под «Eye of the Tiger». И кенсингтонские наркоманы будут бежать вместе с ним и излечиваться, излечиваться…. А он… из Нью-Йорка….
Ну нахрен эти вертолёты в туман. Один уже долетался.
электричка не рассматривается?
ОтветВладимир Алексеев
электричка не рассматривается?
Если только с личным вагоном-спортзалом, но тогда половина состава переедет в Нью-Йорк
ОтветВладимир Алексеев
электричка не рассматривается?
Рассматривается, ему уже предложили БЕСПЛАТНо ездить
А чё Филадельфия настолько плохой город?
ОтветAEZAKMI228
А чё Филадельфия настолько плохой город?
да, очень низкий уровень жизни, глянь рокки, ниче не изменилось, токо наркотики стали более синтетическими
ОтветAEZAKMI228
А чё Филадельфия настолько плохой город?
она самая доступная для жизни из всех городов северо-востока, и на то есть свои причины. город не для всех, но если ты готов мириться с тем что ты встречаешь каждый день на улице, то тут одно из лучших соотношений цена/качество в стране
Скорый поезд час идёт из под Ню-ёрка на Филу, разница небольшая, преимуществ много, к народу поближе.
Наверное обмен запросит
Тяжко ему там.
"Не надо жалеть человека, у которого есть самолет"))
Но вообще-то на самом юге Махнатена есть вертолетная площадка на пирсе, Helipad, наверно оттуда можно летать.
походу Лёбушкин реально хотел в Никс, но его отшили
личный вертолет+он же не будет жить в городе, а с пригорода там лететь с гулькин, какой же тупой этот журналюга гы
Электричек скоростных нет что ли из нью Йорка в Филу?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн будет играть за «Филадельфию» и не жить в Филадельфии. И он не первый такой
Выбор Леброна не случаен. У него много связей и интересов в «Филадельфии»
Леброн Джеймс не требовал от «Голден Стэйт» конкретных усилений состава
Рекомендуем
Главные новости
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото