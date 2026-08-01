Планам Леброна Джеймса летать из Нью-Йорка на игры «Филадельфии» могут помешать правила безопасности и плохая погода

Джеймс столкнется с трудностями, летая из Нью-Йорка в Филадельфию.

После того как Леброн Джеймс присоединился к «Филадельфии», появились сообщения о его желании жить в Нью-Йорке и добираться на домашние матчи с помощью вертолета. Такой путь занял бы около 45 минут, что значительно быстрее, чем поездка на машине между этими городами.

Однако, как объяснил Фред Кац из The Athletic, существует ряд факторов, которые могут серьезно усложнить этот план.

«Нью-Йорк консервативно относится к разрешению строительства вертолетных площадок на крышах зданий с 1977 года, когда произошла катастрофа в центре Манхэттена. Некоторые площадки сохранились, но они не предназначены для коммерческого использования; вместо этого они используются медиками или полицией. И хотя мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пока не менял политику города, он выступал за дальнейшие ограничения авиаперелетов во время своей предвыборной кампании, заявив в прошлом апреле, что «мы должны немедленно прекратить необязательные вертолетные рейсы», – пишет Кац.

Также отмечается, что зимой в городе бывает довольно облачно и особенно ветрено. На маршруте между Нью-Йорком и Филадельфией часто бывает туман, особенно по утрам.

Кац предположил, что, скорее всего, Джеймсу придется ездить на машине, как это делал Джей Джей Редик, когда жил в Бруклине и выступал за «Сиксерс» в 2017-2019 годах.

Кроме того, стоимость одного перелета на вертолете была подсчитана на уровне 4000 долларов, так что путешествия туда и обратно обошлись бы Джеймсу в 328 000 долларов. Эта сумма не включает полеты на тренировки, а только 41 домашнюю игру регулярного сезона.