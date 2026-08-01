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Скаут НБА: «Я бы предпочел Д’Анджело Расселла Брэдли Билу и Расселлу Уэстбруку»
Скаут НБА: Я бы предпочел Д’Анджело Расселла Брэдли Билу и Расселлу Уэстбруку.

South Florida Sun Sentinel обратился к опытному скауту НБА, чтобы узнать его мнение о тех игроках, которые потенциально могут пополнить состав «Майами».

О Брэдли Биле

«Он сыграл, сколько, 6 матчей [из-за травмы]? Если он здоров, у него, вероятно, еще есть что показать. Но для меня это сплошная лотерея.

Сможет ли он вернуться? Он мог бы. Но вероятность этого меньше, чем наоборот. Два года назад в «Финиксе» он был хорош. Но если вы подписываете его и рассчитываете получить результат, я думаю, есть другие варианты, на которые можно посмотреть в первую очередь. Не уверен, что на него будет много претендентов».

33-летний Бил стал свободным агентом после того, как отказался от опции игрока на 5,6 миллионов долларов с «Клипперс».

О Расселле Уэстбруке

«Я бы не прикоснулся к нему за миллион лет. На него нельзя рассчитывать, потому что никогда не знаешь, что он выдаст. Да, у него будут отличные игры. Безусловно. Но он не умеет бросать. Он играет в свою игру. Он не впишется в систему. Он практически не защищается.

Да, он наберет очки и выиграет вам несколько матчей. Но если говорить о создании по-настоящему побеждающей команды, то вы не берете его в состав».

37-летний Уэстбрук – свободный агент, который последние четыре сезона играл на минимальных контрактах.

О Д’Анджело Расселле 

«Он все еще хорош. У него интересный случай. Он просто изживал себя везде. Он заманивает вас своим талантом до определенного момента. У него есть задатки разыгрывающего. Он может набирать очки и отдавать передачи. Он может вести мяч, пасовать и бросать. Он может создать себе момент. Он всегда был хорошим пасующим.

В защите он не очень силен. Я бы предпочел его Билу; я бы предпочел его Уэстбруку». 

У 30-летнего Расселла остался один год по соглашению на 6 миллионов долларов, но ожидается, что баскетболист покинет «Мемфис» через обмен, выкуп или отчисление.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: South Florida Sun Sentinel
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Комментарии

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Больше похоже на слова агента ДиЛо)
Кстати Расти провёл отличный сезон. За 2 мульта в год - так вообще лучший контракт САК
Нахваливает ДиАнжело как ассистента, при этом "забывая", что Уэстбрук топ-10 распасовщиков в истории, и за последний сезон Уэстбрук дал больше ассистов, чем ДиАнжело за 2.5 года.
Если выбирать кого-то из них, то Уэстбрук наименьшее зло. Он хоть играет, часто играет хорошо. А это двое, где-то в своём мире. И в Денвере, и в Сакраменто играл вполне сносно. Трёха ≈ 34%, что намного лучше, чем выдавал ДиАнжело за последние два года.
Финикс, в котором Бил был хорош два года назад - это какой-то Финикс из параллельной Вселенной, видимо. Ну, возможно, в паре матчей и был, не запомнилось
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