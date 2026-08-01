Скаут НБА: Я бы предпочел Д’Анджело Расселла Брэдли Билу и Расселлу Уэстбруку.

South Florida Sun Sentinel обратился к опытному скауту НБА , чтобы узнать его мнение о тех игроках, которые потенциально могут пополнить состав «Майами ».

О Брэдли Биле

«Он сыграл, сколько, 6 матчей [из-за травмы]? Если он здоров, у него, вероятно, еще есть что показать. Но для меня это сплошная лотерея.

Сможет ли он вернуться? Он мог бы. Но вероятность этого меньше, чем наоборот. Два года назад в «Финиксе» он был хорош. Но если вы подписываете его и рассчитываете получить результат, я думаю, есть другие варианты, на которые можно посмотреть в первую очередь. Не уверен, что на него будет много претендентов».

33-летний Бил стал свободным агентом после того, как отказался от опции игрока на 5,6 миллионов долларов с «Клипперс».

О Расселле Уэстбруке

«Я бы не прикоснулся к нему за миллион лет. На него нельзя рассчитывать, потому что никогда не знаешь, что он выдаст. Да, у него будут отличные игры. Безусловно. Но он не умеет бросать. Он играет в свою игру. Он не впишется в систему. Он практически не защищается.

Да, он наберет очки и выиграет вам несколько матчей. Но если говорить о создании по-настоящему побеждающей команды, то вы не берете его в состав».

37-летний Уэстбрук – свободный агент, который последние четыре сезона играл на минимальных контрактах.

О Д’Анджело Расселле

«Он все еще хорош. У него интересный случай. Он просто изживал себя везде. Он заманивает вас своим талантом до определенного момента. У него есть задатки разыгрывающего. Он может набирать очки и отдавать передачи. Он может вести мяч, пасовать и бросать. Он может создать себе момент. Он всегда был хорошим пасующим.

В защите он не очень силен. Я бы предпочел его Билу; я бы предпочел его Уэстбруку».

У 30-летнего Расселла остался один год по соглашению на 6 миллионов долларов, но ожидается, что баскетболист покинет «Мемфис» через обмен, выкуп или отчисление.