Шакил О′Нил: «Я спросил у Брансона перед плей-офф: «Ты собираешься победить?» И у него был такой же взгляд, как у Кобе»

О′Нил увидел что-то общее в Брансоне и Брайанте.

Член Зала славы Шакил О ′Нил нашел общие черты в лидере «Нью-Йорка » Джейлене Брансоне и легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте .

«Мы с Кенни [Смитом] прямо перед плей-офф поговорили с Брансоном. И я люблю играться с парнями, я спросил его: «Эй, мужик, ты собираешься победить в этом году?» У него был такой же взгляд, как у Кобе, когда я спрашивал его об этом.

Я понял, что у них все получится. Когда они проиграли те матчи «Атланте», я немного понервничал, но то, каким образом они смогли собраться и обыграть всех – это все было сделано правильно», – сказал О′Нил.