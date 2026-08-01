Шакил О′Нил: «Я спросил у Брансона перед плей-офф: «Ты собираешься победить?» И у него был такой же взгляд, как у Кобе»
О′Нил увидел что-то общее в Брансоне и Брайанте.
Член Зала славы Шакил О′Нил нашел общие черты в лидере «Нью-Йорка» Джейлене Брансоне и легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте.
«Мы с Кенни [Смитом] прямо перед плей-офф поговорили с Брансоном. И я люблю играться с парнями, я спросил его: «Эй, мужик, ты собираешься победить в этом году?» У него был такой же взгляд, как у Кобе, когда я спрашивал его об этом.
Я понял, что у них все получится. Когда они проиграли те матчи «Атланте», я немного понервничал, но то, каким образом они смогли собраться и обыграть всех – это все было сделано правильно», – сказал О′Нил.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Old Man And The Three
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