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  4. Шакил О′Нил: «Я спросил у Брансона перед плей-офф: «Ты собираешься победить?» И у него был такой же взгляд, как у Кобе»

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Шакил О′Нил: «Я спросил у Брансона перед плей-офф: «Ты собираешься победить?» И у него был такой же взгляд, как у Кобе»
О′Нил увидел что-то общее в Брансоне и Брайанте.

Член Зала славы Шакил О′Нил нашел общие черты в лидере «Нью-Йорка» Джейлене Брансоне и легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте.

 «Мы с Кенни [Смитом] прямо перед плей-офф поговорили с Брансоном. И я люблю играться с парнями, я спросил его: «Эй, мужик, ты собираешься победить в этом году?» У него был такой же взгляд, как у Кобе, когда я спрашивал его об этом.

Я понял, что у них все получится. Когда они проиграли те матчи «Атланте», я немного понервничал, но то, каким образом они смогли собраться и обыграть всех – это все было сделано правильно», – сказал О′Нил.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Old Man And The Three
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoКобе Брайант
logoШакил О′Нил
logoНБА

Комментарии

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Я спросил у Брансона:
Хочешь Кубок выиграть ты?
Брансон не ответил мне
Лишь взглядом меня послал
ОтветМаксим Столбов
Я спросил у Брансона: Хочешь Кубок выиграть ты? Брансон не ответил мне Лишь взглядом меня послал
Слишком в лоб, давай переиграем

Я спросил у Брансона
Где трофей О’Брайена?
Взгляд его обдал меня
Как проливным дождём

Я спросил Макколлума
Остановишь Брансона?
Си-Джей не ответил мне
И в locker room побрëл...
Я спросил у брансона: ’Где кубок твой любимый?’
брансон не ответил мне, качая головой.
Я спросил у брансона: ’Где кубок твой любимый?’
брансон забросал меня кобивскими взглядами.
Я спросил у брансона: ’Где кубок твой любимый?’
брансон мне ответил золотым дождём.
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