«Голден Стэйт» включится в борьбу за Паоло Банкеро и Франца Вагнера, если «Орландо» покажет слабые результаты
«Уорриорз» не упускают из вида Банкеро и Вагнера.
По информации инсайдера Бретта Сигела, «Голден Стэйт» следит за положением «Орландо» и его звездными игроками.
«Ранее «Уорриорз» проявляли интерес к Францу Вагнеру и Паоло Банкеро, хотя «Мэджик» не были заинтересованы в обсуждении предложений по любому из этих молодых форвардов.
«Голден Стэйт» снова станет претендентом на них, если «Орландо» покажет неудовлетворительные результаты в Восточной конференции, которая стала еще более конкурентной», – написал Сигел.
За сезон-2026/27 «Мэджик» перечислят Вагнеру, Банкеро, Десмонду Бэйну и Джейлену Саггсу в сумме 161 миллион долларов, то есть 77% выплат клуба придется на этих четырех игроков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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Менять надо Банкеро, без него команда смотрелась лучше в период его травмы, но здоровье Вагнера ещё больше вызвает сомнения. Короче у Орландо все как обычно после Ховарда
Не могут же все распродаваться после того как "ставка" не сыграла сразу. А ведь еще и те, у кого ставка сыграла распродаются (см. Оклахома и ее скамейка). Что, 4 команды в борьбу - а остальные в перестройку чтоли?