«Голден Стэйт» включится в борьбу за Паоло Банкеро и Франца Вагнера, если «Орландо» покажет слабые результаты

«Уорриорз» не упускают из вида Банкеро и Вагнера.

По информации инсайдера Бретта Сигела, «Голден Стэйт» следит за положением «Орландо» и его звездными игроками.

«Ранее «Уорриорз» проявляли интерес к Францу Вагнеру и Паоло Банкеро , хотя «Мэджик» не были заинтересованы в обсуждении предложений по любому из этих молодых форвардов.

«Голден Стэйт » снова станет претендентом на них, если «Орландо » покажет неудовлетворительные результаты в Восточной конференции, которая стала еще более конкурентной», – написал Сигел.

За сезон-2026/27 «Мэджик» перечислят Вагнеру, Банкеро, Десмонду Бэйну и Джейлену Саггсу в сумме 161 миллион долларов, то есть 77% выплат клуба придется на этих четырех игроков.