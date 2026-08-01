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«Голден Стэйт» включится в борьбу за Паоло Банкеро и Франца Вагнера, если «Орландо» покажет слабые результаты
«Уорриорз» не упускают из вида Банкеро и Вагнера.

По информации инсайдера Бретта Сигела, «Голден Стэйт» следит за положением «Орландо» и его звездными игроками.

«Ранее «Уорриорз» проявляли интерес к Францу Вагнеру и Паоло Банкеро, хотя «Мэджик» не были заинтересованы в обсуждении предложений по любому из этих молодых форвардов.

«Голден Стэйт» снова станет претендентом на них, если «Орландо» покажет неудовлетворительные результаты в Восточной конференции, которая стала еще более конкурентной», – написал Сигел.

За сезон-2026/27 «Мэджик» перечислят Вагнеру, Банкеро, Десмонду Бэйну и Джейлену Саггсу в сумме 161 миллион долларов, то есть 77% выплат клуба придется на этих четырех игроков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoПаоло Банкеро
logoГолден Стэйт
logoОрландо
logoФранц Вагнер
logoНБА

Комментарии

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А могли взять на драфте Вагнера, но взяли Кумингу…
Ответgenius1986okla
А могли взять на драфте Вагнера, но взяли Кумингу…
А ещё до этого взяли Уайзмена дибилы .. ))
ГСВ включатся в борьбу за всех, но потом скажут что не выменяли их потому что решили сохранить пики на будущее
Не представляю пакет от ГСВ вообще. Порзингис с Подземмки?))
ОтветTydeus
Не представляю пакет от ГСВ вообще. Порзингис с Подземмки?))
... А Джеймс в Филадельфии представляли, а Браун?
Ну во-первых, результаты будут неудовлетворительными только коли Вагнер/Банкеро будут травмированы. А если таки их будут менять - то за них нужно что-то дать, а у ГС ничего вкусненького и нет
Ответверю_в_волшебство)
Ну во-первых, результаты будут неудовлетворительными только коли Вагнер/Банкеро будут травмированы. А если таки их будут менять - то за них нужно что-то дать, а у ГС ничего вкусненького и нет
Обмен Бейна не дал нужного буста, платёжка забита, перспектива первый/второй раунд максимум.
Менять надо Банкеро, без него команда смотрелась лучше в период его травмы, но здоровье Вагнера ещё больше вызвает сомнения. Короче у Орландо все как обычно после Ховарда
ОтветСоловьёв А.А.
Обмен Бейна не дал нужного буста, платёжка забита, перспектива первый/второй раунд максимум. Менять надо Банкеро, без него команда смотрелась лучше в период его травмы, но здоровье Вагнера ещё больше вызвает сомнения. Короче у Орландо все как обычно после Ховарда
После обмена Бейна прошел 1 (один!) год. Смотрим что будет дальше.
Не могут же все распродаваться после того как "ставка" не сыграла сразу. А ведь еще и те, у кого ставка сыграла распродаются (см. Оклахома и ее скамейка). Что, 4 команды в борьбу - а остальные в перестройку чтоли?
Ишь че захотели. Фиг им а не Вагнера :)
Если ГСВ за Брауна не выложили пики, то отдавать их за середняка с зарплатой под 50 млн, тем более не надо.
Только и умеют включаться
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