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  4. Ватутин о подписании Елатонцева: «ЦСКА представляется важным вернуть в Россию перспективного баскетболиста, он достоин шанса перезапустить карьеру»

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Ватутин о подписании Елатонцева: «ЦСКА представляется важным вернуть в Россию перспективного баскетболиста, он достоин шанса перезапустить карьеру»
Ватутин прокомментировал переход Елатонцева.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему клуб решил заполучить в свой состав центрового Кирилла Елатонцева.

«Нам был необходим «большой», и в настоящее время мы предпочли талантливого российского игрока поиску легионера. Текущие тенденции таковы, что молодежь не только из России, но и из Европы практически массово едет в Америку, и нам представляется важным вернуть в Россию перспективного баскетболиста, игрока сборной нашей страны.

Елатонцев пропустил значительную часть прошлого сезона, такие паузы нередко оказывают негативное влияние на развитие баскетболиста в возрасте становления. При этом, считаем, он достоин шанса перезапустить карьеру, проявить себя в ЦСКА, ведь Кирилл – двукратный лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ, участник Матча всех звезд, был вызван в национальную команду и провел пару матчей за нее этим летом.

Что касается конфликтной ситуации между «Локомотивом‑Кубанью» и Елатонцевым, оценивать или обсуждать ее для нас смысла нет. Мы исходим из того, что юридическая оценка была сделана Национальным центром спортивного арбитража, вынесшим известное решение, а в начале июля комиссия РФБ по переходам выдала игроку открепительное письмо, в результате чего баскетболист получил статус свободного агента», – отметил Ватутин.

Елатонцев подписал с ЦСКА трехлетний контракт, вернувшись из NCAA, где он провел 23 матча за университет Оклахомы, выдавая в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
logoКирилл Елатонцев
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин

Комментарии

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Интересно, Вещищев поздравил с подписанием своего старого друга?)
По тексту, особо и не придраться, кроме, наверное, длины контракта, можно было на 2+1 сойтись вполне.
Ахаха, на чемпе в комментах особо одарённые уже начали строить цепочки из решения РФБ по Елатонцеву конкретно в пользу ЦСКА.
Всё стабильно, как мы любим.)
Лукавит Ватутин ... легионера все таки будут искать, целых два места свободны, а молодых и Ганькевича можно и в аренду отправить
Ответmadtank
Лукавит Ватутин ... легионера все таки будут искать, целых два места свободны, а молодых и Ганькевича можно и в аренду отправить
Ганькевича не трогать!)
Ответmadtank
Лукавит Ватутин ... легионера все таки будут искать, целых два места свободны, а молодых и Ганькевича можно и в аренду отправить
если будут,то входе сезона.Думаю сейчас обойдутся тем что есть.
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