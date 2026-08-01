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  4. Кирилл Елатонцев стал игроком ЦСКА

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Кирилл Елатонцев стал игроком ЦСКА
ЦСКА подписал Елатонцева.

ЦСКА объявил о заключении трехлетнего контракта с центровым Кириллом Елатонцевым (24 года, 210 см).

В сезоне-2025/26 россиянин выступал за университет Оклахомы в NCAA, набирая в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора за 23 матча. По окончании сезона центровой не получил разрешения на дополнительный год выступлений в студенческом чемпионате. 

Елатонцев – воспитанник системы «Локомотива-Кубань», прошедший все ступени подготовки и отыгравший за краснодарцев 138 матчей в Единой лиге ВТБ до скандального отъезда в США.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoКирилл Елатонцев
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
переходы

Комментарии

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Надеюсь не совсем разучился играть. До скандала в Локо был хорош. Во всяком случае интереснее Мартюка, который сейчас неплохие матчи за Зенит выдаёт
ОтветStefen
Надеюсь не совсем разучился играть. До скандала в Локо был хорош. Во всяком случае интереснее Мартюка, который сейчас неплохие матчи за Зенит выдаёт
Тут главное, чтобы опять не послушал "умных" людей вокруг и не рванул куда-то раньше времени, может ещё "пятка" резко заболеть, как варик.
Не знаю, по мне очень спорное подписание, где плюсы не перевешивают репутационные минусы, хотя понять стратегию клуба можно, нужен был классический центр, получили его, так ещё и легионерский слот сохранили, в этом плане всё гуд.
Один вопрос так и остался без ответа, почему не Лахин, который вообще не факт, что сумеет остаться за океаном? Понятно, что он не горит желанием возвращаться, но только ли в этом причина.
Кириллу, в, любом случае, удачи и здоровья. Хочется верить, что мозги у него встали на нужное место, да и ЦСКА это совершенно другие амбиции и задачи, повторюсь, сюсюкаться никто не будет, как и дарить игровые минуты с барского плеча.
ОтветODB
Тут главное, чтобы опять не послушал "умных" людей вокруг и не рванул куда-то раньше времени, может ещё "пятка" резко заболеть, как варик. Не знаю, по мне очень спорное подписание, где плюсы не перевешивают репутационные минусы, хотя понять стратегию клуба можно, нужен был классический центр, получили его, так ещё и легионерский слот сохранили, в этом плане всё гуд. Один вопрос так и остался без ответа, почему не Лахин, который вообще не факт, что сумеет остаться за океаном? Понятно, что он не горит желанием возвращаться, но только ли в этом причина. Кириллу, в, любом случае, удачи и здоровья. Хочется верить, что мозги у него встали на нужное место, да и ЦСКА это совершенно другие амбиции и задачи, повторюсь, сюсюкаться никто не будет, как и дарить игровые минуты с барского плеча.
Я не согласен с тем, что дарить никто ничего не будет. У ЦСКА сейчас три центровых. Елатонцева подписывают на роль сменщика Жан-Шарля. Даже если он будет косячить, игровое время ему обеспечено, потому что дальше там на банке Ганькевич, который примерно во всем ему уступает.
Ну....добро пожаловать)
Возвращение блудного сына в Россию.
Неплохо. Даже, хорошо. ))
Одно хорошо, из-за всей этой скандальной истории у Кирилла на Спортсе наконец-то теперь правильно написана фамилия и даже удостоился чести иметь своё фото в профиле, чего, например, пока не заслужил лучший игрок лиги последних сезонов Мело Тримбл.)
И, да, с подписанием Елатонцева получается, что Кабокло в ЦСКА не будет, без отчислений или аренд уже 15 игроков в ростере. Неужели всё-таки в УНИКС? Это тогда будет просто термоядерная смесь из связки характеров Рейнольдс-Кабокло.
ОтветODB
Одно хорошо, из-за всей этой скандальной истории у Кирилла на Спортсе наконец-то теперь правильно написана фамилия и даже удостоился чести иметь своё фото в профиле, чего, например, пока не заслужил лучший игрок лиги последних сезонов Мело Тримбл.) И, да, с подписанием Елатонцева получается, что Кабокло в ЦСКА не будет, без отчислений или аренд уже 15 игроков в ростере. Неужели всё-таки в УНИКС? Это тогда будет просто термоядерная смесь из связки характеров Рейнольдс-Кабокло.
Ага) Рейнольдс-Кабокло-Шаманич-Клюев 💪🏾💪🏾💪🏻🦾
Ответh5sh5dgnvn
Ага) Рейнольдс-Кабокло-Шаманич-Клюев 💪🏾💪🏾💪🏻🦾
Было бы весело. Ещё, конечно, могут в Зенит взять, зря что ли он на лигу ВТБ подписался?)
Других вариантов я не вижу, хотя есть ещё Локомотив, конечно.
У нас на только всем наплевать на репутацию? Т.е. человек просто свалил, кинув клуб с действующим контрактом тем самым подставив его. И через год, как не в чем не бывало, приезжает и подписывается с главным клубом ВТБ? Сильное разочарование. Как по мне, должен быть дисквал или бан за такое и пусть в любителях сидит
ОтветАлексааандр
У нас на только всем наплевать на репутацию? Т.е. человек просто свалил, кинув клуб с действующим контрактом тем самым подставив его. И через год, как не в чем не бывало, приезжает и подписывается с главным клубом ВТБ? Сильное разочарование. Как по мне, должен быть дисквал или бан за такое и пусть в любителях сидит
В спортивном арбитраже всё порешали, хотя Локомотив ожидаемо остался недоволен суммой отступных, особенно если вспомнить слух про 2 ляма зелени со слов Ведищева для вольной Елатонцеву, а РФБ встала на сторону игрока, выписав тому открепительное письмо, то есть по всем юридическим законам всё чисто и прозрачно между переходом Елатонцева (в полноценном статусе свободного агента) в ЦСКА, но осадочек никуда не денется.
Прежде чем что-то делать, надо всё-таки хоть немного думать собственной головой, начиная с момента подписания длинного контракта, это я о всей этой Санта-Барбаре между Кириллом и Локо, с которого всё и началось.
И нахрена это все было?🤷
жена его так хотела в сша свалить.пятки сверкали.спасибо очередной жене спортсмена на испорченную карьеру.
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