Кирилл Елатонцев стал игроком ЦСКА

ЦСКА подписал Елатонцева.

ЦСКА объявил о заключении трехлетнего контракта с центровым Кириллом Елатонцевым (24 года, 210 см).

В сезоне-2025/26 россиянин выступал за университет Оклахомы в NCAA, набирая в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора за 23 матча. По окончании сезона центровой не получил разрешения на дополнительный год выступлений в студенческом чемпионате.

Елатонцев – воспитанник системы «Локомотива-Кубань», прошедший все ступени подготовки и отыгравший за краснодарцев 138 матчей в Единой лиге ВТБ до скандального отъезда в США.