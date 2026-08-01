Кирилл Елатонцев стал игроком ЦСКА
ЦСКА подписал Елатонцева.
ЦСКА объявил о заключении трехлетнего контракта с центровым Кириллом Елатонцевым (24 года, 210 см).
В сезоне-2025/26 россиянин выступал за университет Оклахомы в NCAA, набирая в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора за 23 матча. По окончании сезона центровой не получил разрешения на дополнительный год выступлений в студенческом чемпионате.
Елатонцев – воспитанник системы «Локомотива-Кубань», прошедший все ступени подготовки и отыгравший за краснодарцев 138 матчей в Единой лиге ВТБ до скандального отъезда в США.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
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Не знаю, по мне очень спорное подписание, где плюсы не перевешивают репутационные минусы, хотя понять стратегию клуба можно, нужен был классический центр, получили его, так ещё и легионерский слот сохранили, в этом плане всё гуд.
Один вопрос так и остался без ответа, почему не Лахин, который вообще не факт, что сумеет остаться за океаном? Понятно, что он не горит желанием возвращаться, но только ли в этом причина.
Кириллу, в, любом случае, удачи и здоровья. Хочется верить, что мозги у него встали на нужное место, да и ЦСКА это совершенно другие амбиции и задачи, повторюсь, сюсюкаться никто не будет, как и дарить игровые минуты с барского плеча.
И, да, с подписанием Елатонцева получается, что Кабокло в ЦСКА не будет, без отчислений или аренд уже 15 игроков в ростере. Неужели всё-таки в УНИКС? Это тогда будет просто термоядерная смесь из связки характеров Рейнольдс-Кабокло.
Других вариантов я не вижу, хотя есть ещё Локомотив, конечно.
Прежде чем что-то делать, надо всё-таки хоть немного думать собственной головой, начиная с момента подписания длинного контракта, это я о всей этой Санта-Барбаре между Кириллом и Локо, с которого всё и началось.