Диллон Брукс хотел бы выйти на ринг против Джимми Батлера: «Я всегда чувствую эту неприязнь»

Брукс хочет боксировать с Батлером.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс ответил на вопрос о том, с кем из игроков НБА он хотел бы провести боксерский поединок.

«Джимми Батлер . Все дело тут, конечно, только в баскетболе. Но я чувствую, что некоторые вещи зашли слишком далеко, его заявления в интервью. Я всегда чувствую эту неприязнь», – сказал форвард.

По ходу одной из игр плей-офф-2025 Батлер называл Брукса «ничтожеством и тряпкой».