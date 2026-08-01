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  4. Диллон Брукс хотел бы выйти на ринг против Джимми Батлера: «Я всегда чувствую эту неприязнь»

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Диллон Брукс хотел бы выйти на ринг против Джимми Батлера: «Я всегда чувствую эту неприязнь»
Брукс хочет боксировать с Батлером.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс ответил на вопрос о том, с кем из игроков НБА он хотел бы провести боксерский поединок.

«Джимми Батлер. Все дело тут, конечно, только в баскетболе. Но я чувствую, что некоторые вещи зашли слишком далеко, его заявления в интервью. Я всегда чувствую эту неприязнь», – сказал форвард.

По ходу одной из игр плей-офф-2025 Батлер называл Брукса «ничтожеством и тряпкой».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
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Комментарии

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scorp19 пусть выйдет, а то скулёж один только
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