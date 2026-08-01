Фанаты разглядели на шортах Демара Дерозана логотип «Торонто»

Дерозан заставил волноваться фанатов «Рэпторс».

Свободный агент Демар Дерозан в соцсетях поделился видео с тренировки в черных шортах с красным логотипом.

Многие пользователи разглядели эмблему «Торонто » и посчитали это намеком на возвращение защитника в «Рэпторс». Впрочем, другие увидели логотип университета Южной Калифорнии, за который 6-кратный участник Матча всех звезд выступал перед НБА .

Сам Дерозан приложил к посту трек рэпера Нипси Хассла «Stucc in the Grind», но не дал никаких пояснений.