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  4. Фанаты разглядели на шортах Демара Дерозана логотип «Торонто»

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Фанаты разглядели на шортах Демара Дерозана логотип «Торонто»
Дерозан заставил волноваться фанатов «Рэпторс».

Свободный агент Демар Дерозан в соцсетях поделился видео с тренировки в черных шортах с красным логотипом.

Многие пользователи разглядели эмблему «Торонто» и посчитали это намеком на возвращение защитника в «Рэпторс». Впрочем, другие увидели логотип университета Южной Калифорнии, за который 6-кратный участник Матча всех звезд выступал перед НБА.

Сам Дерозан приложил к посту трек рэпера Нипси Хассла «Stucc in the Grind», но не дал никаких пояснений.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Raptors Lead
logoДемар Дерозан
logoТоронто
Баскетбол - фото
logoНБА

Комментарии

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Просто чел экономный, старые шорты со старой работы донашивает.
Ммм) натягивание совы не глобус

Это его родной клуб и он там в статусе легенды. Он может в любой момент эти шорты надевать, не обязательно только когда собрался туда переходить
Даже шутить не хочется) и так смешно
Названия заголовков новостей - это порой просто мрак какой-то) разглядели…почему-то сразу вспомнились белые шорты Пола Пирса
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