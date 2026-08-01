Фанаты разглядели на шортах Демара Дерозана логотип «Торонто»
Дерозан заставил волноваться фанатов «Рэпторс».
Свободный агент Демар Дерозан в соцсетях поделился видео с тренировки в черных шортах с красным логотипом.
Многие пользователи разглядели эмблему «Торонто» и посчитали это намеком на возвращение защитника в «Рэпторс». Впрочем, другие увидели логотип университета Южной Калифорнии, за который 6-кратный участник Матча всех звезд выступал перед НБА.
Сам Дерозан приложил к посту трек рэпера Нипси Хассла «Stucc in the Grind», но не дал никаких пояснений.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Raptors Lead
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Это его родной клуб и он там в статусе легенды. Он может в любой момент эти шорты надевать, не обязательно только когда собрался туда переходить