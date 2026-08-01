Совладелица «Сиэтла» обматерила двух фанаток, поддержавших Софи Каннингем, и получила штраф с запретом на посещение 5 матчей

Перепалка между фанатками Каннингем и совладелицей «Шторм» привела к штрафу.

Женская НБА отстранила совладелицу «Сиэтла » Селесту Китон от посещения следующих пяти домашних игр команды после ее перепалки с двумя болельщицами во время матча против «Индианы» во вторник.

Как сообщается, Китон сделала замечание двум девушкам, которые поддерживали защитницу «Фивер» Софи Каннингем после ее недавних высказываний о трансгендерных спортсменках. Болельщицы рассказали порталу unDividedPod.com, что Китон обращалась к ним с нецензурной бранью из-за плаката, на котором они благодарили Каннингем «за то, что она вступилась за девочек».

Помимо отстранения, на Китон был наложен штраф, но его сумма не раскрывается.

«Шторм» принесли извинения за инцидент: мажоритарная владелица команды Джинни Гилдер заявила, что клуб «стремится создавать инклюзивную среду, где к каждому болельщику относятся с уважением».

Перед игрой во вторник несколько десятков человек собрались у арены, чтобы выразить поддержку Каннингем и продвигать общештатную инициативу, которая запретила бы трансгендерным ученицам участвовать в женских спортивных соревнованиях в школах Вашингтона. Некоторые участники акции держали плакаты в поддержку защитницы «Индианы » или были в футболках с изображением хромосом XX и XY.

Ранее Каннингем высказалась в поддержку подобного запрета.