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  4. Совладелица «Сиэтла» обматерила двух фанаток, поддержавших Софи Каннингем, и получила штраф с запретом на посещение 5 матчей

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Совладелица «Сиэтла» обматерила двух фанаток, поддержавших Софи Каннингем, и получила штраф с запретом на посещение 5 матчей
Перепалка между фанатками Каннингем и совладелицей «Шторм» привела к штрафу.

Женская НБА отстранила совладелицу «Сиэтла» Селесту Китон от посещения следующих пяти домашних игр команды после ее перепалки с двумя болельщицами во время матча против «Индианы» во вторник.

Как сообщается, Китон сделала замечание двум девушкам, которые поддерживали защитницу «Фивер» Софи Каннингем после ее недавних высказываний о трансгендерных спортсменках. Болельщицы рассказали порталу unDividedPod.com, что Китон обращалась к ним с нецензурной бранью из-за плаката, на котором они благодарили Каннингем «за то, что она вступилась за девочек».

Помимо отстранения, на Китон был наложен штраф, но его сумма не раскрывается.

«Шторм» принесли извинения за инцидент: мажоритарная владелица команды Джинни Гилдер заявила, что клуб «стремится создавать инклюзивную среду, где к каждому болельщику относятся с уважением».

Перед игрой во вторник несколько десятков человек собрались у арены, чтобы выразить поддержку Каннингем и продвигать общештатную инициативу, которая запретила бы трансгендерным ученицам участвовать в женских спортивных соревнованиях в школах Вашингтона. Некоторые участники акции держали плакаты в поддержку защитницы «Индианы» или были в футболках с изображением хромосом XX и XY.

Ранее Каннингем высказалась в поддержку подобного запрета.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoСофи Каннингем
штрафы
logoСиэтл жен
logoженская НБА
Индиана жен

Комментарии

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Как обычно поборники демократических либеральных ценностей самые адекватные, добрые, не агрессивные и умеющие выслушать чужое мнение, да
ОтветConsistency
Как обычно поборники демократических либеральных ценностей самые адекватные, добрые, не агрессивные и умеющие выслушать чужое мнение, да
Ну, это от системы зависит. В США демократы поборники либеральных ценностей, потому что нет левых партий. Вот леваки и прибились к демократам. А в Европе повесточку социалисты и левые партии продвигают ;)
ОтветConsistency
Как обычно поборники демократических либеральных ценностей самые адекватные, добрые, не агрессивные и умеющие выслушать чужое мнение, да
Это не либерализм это левачье причём радикальное . так было после революции 1917 в России,, движение" долой стыд,"ходить голыми в общественных местах и ездить а общественном транспорте..А там вот на поле и расах сдвинулись 🤣
Может быть Селеста раньше была Селестом, вот и обиделся.
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