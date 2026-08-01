Софи Каннингем освистали в Портленде. Ранее баскетболистка заявляла, что «девочки не должны соревноваться с биологическими мужчинами»

Каннингем подверглась критике за свои слова о трансгендерах.

Когда защитница «Индианы » Софи Каннингем вышла на площадку в середине первой четверти матча против «Портленда», болельщики начали освистывать ее из-за позиции, которую баскетболистка заняла по вопросу трансгендеров в женском спорте.

Ранее Каннингем заявила: «Я хочу защитить девочек в раздевалке и на спортивной площадке, им не надо соревноваться с биологическими мужчинами».

Негодование трибун продолжилось и во время игры, когда Каннингем владела мячом или бросала штрафные. В одном из моментов защитница забросила трехочковый и показала болельщикам знак «L» («неудачники»).

У баскетболистки нашлись и сторонники, которые проводили акции в ее поддержку снаружи арены в Портленде, а также в Сиэтле, когда «Фивер» играли против «Шторм» в начале недели.