  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Софи Каннингем освистали в Портленде. Ранее баскетболистка заявляла, что «девочки не должны соревноваться с биологическими мужчинами»

Видео
0
Софи Каннингем освистали в Портленде. Ранее баскетболистка заявляла, что «девочки не должны соревноваться с биологическими мужчинами»
Каннингем подверглась критике за свои слова о трансгендерах.

Когда защитница «Индианы» Софи Каннингем вышла на площадку в середине первой четверти матча против «Портленда», болельщики начали освистывать ее из-за позиции, которую баскетболистка заняла по вопросу трансгендеров в женском спорте.

Ранее Каннингем заявила: «Я хочу защитить девочек в раздевалке и на спортивной площадке, им не надо соревноваться с биологическими мужчинами».

Негодование трибун продолжилось и во время игры, когда Каннингем владела мячом или бросала штрафные. В одном из моментов защитница забросила трехочковый и показала болельщикам знак «L» («неудачники»). 

У баскетболистки нашлись и сторонники, которые проводили акции в ее поддержку снаружи арены в Портленде, а также в Сиэтле, когда «Фивер» играли против «Шторм» в начале недели.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
logoСофи Каннингем
Портленд жен
logoБаскетбол - видео
logoженская НБА
Индиана жен

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Прикольная тётка, тафгай в какой то мере даже💪😄
ОтветOrgazmLesoruba
Прикольная тётка, тафгай в какой то мере даже💪😄
У неё вроде какой то пояс по единоборствам, потом играла в американский футбол
ОтветOrgazmLesoruba
Прикольная тётка, тафгай в какой то мере даже💪😄
амазонка
ОтветКарлик на гормонах
Наша слониха 🫡
она молодец и круытушка, но ваша ли?
И в чём она не права👍
А Портленд это какая-то цитадель трансов? Почему они так массово ее освистывают?
Ответkiper88
А Портленд это какая-то цитадель трансов? Почему они так массово ее освистывают?
Trans Genders > Trail Blazers
Как же насрано в мозгах этих болельщиков
Умная, красивая, спортсменка, с позицией... что же это мне напоминает?
Но вообще классная тетка!
ОтветNaduvnoy
Умная, красивая, спортсменка, с позицией... что же это мне напоминает? Но вообще классная тетка!
кавказеую пленницу
Напомнило : " – Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно. – Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень! . " ( 12 сульев)
Да ей по барабану она свои деньги получила и идёт дальше
на всю голову прогрессивный Портленд, во время трансляции, показывал сидящих на почетных местах трансов.... ох и рожи...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Софи Каннингем: «Девочки не должны соревноваться с биологическими мужчинами»
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото