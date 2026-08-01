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  4. Кейтлин Кларк набрала 26+10+10, поднявшись на третье место в истории женской НБА по трипл-даблам

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Кейтлин Кларк набрала 26+10+10, поднявшись на третье место в истории женской НБА по трипл-даблам
Кларк поднялась в списке лучших по трипл-даблам.

Звездная защитница «Индианы» Кейтлин Кларк в матче против «Портленда» оформила свой четвертый трипл-дабл за карьеру. 

В активе баскетболистки 26 очков, 10 подборов и 10 передач при 4 потерях. Звезда «Фивер» реализовала 5 из 9 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 14 из 17 штрафных.

Благодаря этому выступлению Кларк поднялась на третье место в списке лучших по трипл-даблам в истории женской НБА, разделив его с Сабриной Ионеску. Выше них расположились только Джессика Шепард (5) и Алисса Томас (20).

«Индиана» обыграла «Портленд» – 112:98.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
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Комментарии

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Если Кларк не сломает та же Томас, то рекорд по триплам будет за ней
Есть томасс и все остальные если быть точным) так мало триплов делают в ЖНБА
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