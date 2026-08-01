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  4. Шакил О′Нил: «Меня фанаты «Лейкерс» не любили, они любили Кобе»

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Шакил О′Нил: «Меня фанаты «Лейкерс» не любили, они любили Кобе»
О′Нил: Меня фанаты «Лейкерс» не любили, они любили Кобе.

Член Зала славы и экс-центровой «Лейкерс» Шакил О′Нил выразил свое понимание отношения болельщиков команды к Леброну Джеймсу, проведя параллели с самим собой.

– Очевидно, что фанаты любили тебя и Кобе. Почему, как ты думаешь, у них так и не наладилась связь с Леброном, почему они так обходились с ним?

– Меня они не любили, они любили Кобе. Знаете, когда я всем заправляю, со мной трудно иметь дело. Все должно делаться по-моему, и иногда люди с этим не согласны. И когда они убирают тебя оттуда, я в какой-то степени могу понять обе стороны.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SiriusXM NBA Radio
logoШакил О′Нил
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoНБА

Комментарии

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Как можно не любить Шакила?🏀
ОтветAgent Smith
Как можно не любить Шакила?🏀
Когда кидается использованной туалетной бумагой.
ОтветAgent Smith
Как можно не любить Шакила?🏀
быть натуралом?
Тебя тоже любили, здоровяк. Думаю как минимум в России фанатов не мало
Ответleppyanen
Тебя тоже любили, здоровяк. Думаю как минимум в России фанатов не мало
Шака любили, но не так, как Кобе. Все таки Кобе с начала карьеры там, а Шака воспринимали как Леброна в Майами. Майами все равно был и останется городом Уэйда. Так и в ЛА было.
ОтветMVG
Шака любили, но не так, как Кобе. Все таки Кобе с начала карьеры там, а Шака воспринимали как Леброна в Майами. Майами все равно был и останется городом Уэйда. Так и в ЛА было.
Не правда до ухода шака Коби был просто падаваном с кучей амбиций и кирбичей
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