Шакил О′Нил: «Меня фанаты «Лейкерс» не любили, они любили Кобе»

О′Нил: Меня фанаты «Лейкерс» не любили, они любили Кобе.

Член Зала славы и экс-центровой «Лейкерс » Шакил О ′Нил выразил свое понимание отношения болельщиков команды к Леброну Джеймсу , проведя параллели с самим собой.

– Очевидно, что фанаты любили тебя и Кобе. Почему, как ты думаешь, у них так и не наладилась связь с Леброном, почему они так обходились с ним?

– Меня они не любили, они любили Кобе. Знаете, когда я всем заправляю, со мной трудно иметь дело. Все должно делаться по-моему, и иногда люди с этим не согласны. И когда они убирают тебя оттуда, я в какой-то степени могу понять обе стороны.