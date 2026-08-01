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  4. Интерес «Чикаго» к Беннедикту Матурину «преувеличен»

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Интерес «Чикаго» к Беннедикту Матурину «преувеличен»
Матурин не слишком привлекателен для «Буллз».

Хотя у «Буллз» есть свободное место в составе, их интерес к ограниченно свободному агенту «Клипперс» Беннедикту Матурину «преувеличен», как сообщает The Athletic.

«Чикаго» сейчас ценит прежде всего гибкость состава и получение будущих активов. Клуб уже исчерпал свободное место в платежной ведомости, поэтому для приобретения Матурина пришлось бы использовать исключение на 9,4 млн долларов или совершать обмен по схеме «сайн-энд-трейд», что обычно требует приложения драфт-пиков, а это противоречит интересам «Буллз». 

Руководство «Чикаго» не склонно брать долгосрочные обязательства и предпочитает краткосрочные сделки с опциями команды, как это было с Норманом Пауэллом и Заком Коллинзом. К тому же в прошлом сезоне у команды был переизбыток игроков задней линии, и хотя состав испытывает нехватку снайперских и защитных навыков, потребность в еще одном игроке, который эффективен в проходах, но слаб как бомбардир из-за дуги и распасовщик, не является острой.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoБеннедикт Матурин
logoНБА
logoЧикаго
logoКлипперс

Комментарии

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Чикаго только начало здравые решения принимать, избавились от ДеРозана и Лавина, подобных набирать явно не будут
С самого начала новость об интересе Чикаго к Матурин, выглядела как недоразумение. Не нужен он быкам, от слова совсем.
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