Интерес «Чикаго» к Беннедикту Матурину «преувеличен»

Матурин не слишком привлекателен для «Буллз».

Хотя у «Буллз» есть свободное место в составе, их интерес к ограниченно свободному агенту «Клипперс » Беннедикту Матурину «преувеличен», как сообщает The Athletic.

«Чикаго » сейчас ценит прежде всего гибкость состава и получение будущих активов. Клуб уже исчерпал свободное место в платежной ведомости, поэтому для приобретения Матурина пришлось бы использовать исключение на 9,4 млн долларов или совершать обмен по схеме «сайн-энд-трейд», что обычно требует приложения драфт-пиков, а это противоречит интересам «Буллз».

Руководство «Чикаго» не склонно брать долгосрочные обязательства и предпочитает краткосрочные сделки с опциями команды, как это было с Норманом Пауэллом и Заком Коллинзом. К тому же в прошлом сезоне у команды был переизбыток игроков задней линии, и хотя состав испытывает нехватку снайперских и защитных навыков, потребность в еще одном игроке, который эффективен в проходах, но слаб как бомбардир из-за дуги и распасовщик, не является острой.