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Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс тренируются, бегая в гору спиной вперед
Гилджес-Александер и Уильямс упражняются в беге в гору.

Звезды «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс в межсезонье проводят совместные тренировки. В соцсетях они поделились видео того, как работают на склоне холма, бегая спиной вперед.

В прошедшем сезоне Уильямс страдал от повторяющихся травм задней поверхности бедра, отыграв всего 33 матча. Гилджес-Александер же провел 68 игр и получил награду MVP.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
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Комментарии

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Если Джейлен вернется на свой уровень и не будет травмирован уверен они заберут титул снова.
ОтветАдилет Сапаров
Если Джейлен вернется на свой уровень и не будет травмирован уверен они заберут титул снова.
мне почему - то так не кажется. Отдали трех крутых ролевиков. Учитывая усиление сас на рынке, да и прогресс тройки Виктор, Харпер, Касл, окле будет очень непросто
ОтветThanasis_Goat
мне почему - то так не кажется. Отдали трех крутых ролевиков. Учитывая усиление сас на рынке, да и прогресс тройки Виктор, Харпер, Касл, окле будет очень непросто
Отдали ролевиков которые начали сдавать. Плюс два основных игрока с серии со Спёрс не играли.
Шей укрепляет Джейлена, но нужно еще и над Холмгреном поработать))
О, бег в гору - это тема
В НФЛ Дерик Хенри (лучший раннигбек лиги) тоже жёсткие упражнения в гору делает
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