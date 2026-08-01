Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс тренируются, бегая в гору спиной вперед
Гилджес-Александер и Уильямс упражняются в беге в гору.
Звезды «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс в межсезонье проводят совместные тренировки. В соцсетях они поделились видео того, как работают на склоне холма, бегая спиной вперед.
В прошедшем сезоне Уильямс страдал от повторяющихся травм задней поверхности бедра, отыграв всего 33 матча. Гилджес-Александер же провел 68 игр и получил награду MVP.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
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