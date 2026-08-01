Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс тренируются, бегая в гору спиной вперед

Гилджес-Александер и Уильямс упражняются в беге в гору.

Звезды «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс в межсезонье проводят совместные тренировки. В соцсетях они поделились видео того, как работают на склоне холма, бегая спиной вперед.

В прошедшем сезоне Уильямс страдал от повторяющихся травм задней поверхности бедра, отыграв всего 33 матча. Гилджес-Александер же провел 68 игр и получил награду MVP.