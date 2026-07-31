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  4. «Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка

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«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
«Партизан» укрепил заднюю линию.

«Партизан» официально сообщил о контракте с 28-летним американским защитником Кайлом Оллманом (193 см). Стороны обсуждали сотрудничество еще в апреле этого года.

Оллман не был выбран на драфте-2019 НБА и сразу оказался в Европе, а последние сезоны выступал в Турции.

Сезон-2025/26 защитник провел в «Тюрк Телекоме», набирая 14,3 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора в среднем в Еврокубке при 48% точности из-за дуги.

Американец попал в первую символическую пятерку турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
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