Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»

«Самара» подпишет Сергея Зоткина.

По информации «Спорт-Экспресс», 22-летний защитник Сергей Зоткин присоединится к «Самаре».

Зоткин отыграл последние 3 сезона в Лиге ВТБ, выступая за «Пари НН». На его счету в прошедшем чемпионате 3,5 очка и 1,8 передачи за 14 минут в среднем при 45,7% точности двухочковых и 24,5% трехочковых бросков.