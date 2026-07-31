  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»

0
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
«Самара» подпишет Сергея Зоткина.

По информации «Спорт-Экспресс», 22-летний защитник Сергей Зоткин присоединится к «Самаре».

Зоткин отыграл последние 3 сезона в Лиге ВТБ, выступая за «Пари НН». На его счету в прошедшем чемпионате 3,5 очка и 1,8 передачи за 14 минут в среднем при 45,7% точности двухочковых и 24,5% трехочковых бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
logoСпорт-Экспресс
logoБК Пари Нижний Новгород
Сергей Зоткин
logoСамара

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Чебуркин продлил контракт с «Самарой»
Фото
«Самара» подпишет Захара Ведищева
ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото