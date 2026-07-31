Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»

Александр Медведев прокомментировал установки «Зенита» на сезон-2026/27.

БК «Зенит» провел реорганизацию, сменил главного тренера, наняв Душко Ивановича , и серьезно перерабатывает состав команды.

Председатель совета директоров Александр Медведев, сохранивший свое место, прокомментировал лето и планы организации.

«Настроение рабочее, боевое, потому что предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита » начиная с даты создания. Есть, конечно, и положительный фактор, что «Зенит»-м стал чемпионом Молодежной лиги. Но все‑таки неприятный осадок от того, что вели в полуфинале 3-1 и, казалось бы, все бросали на победу, но не забили и даже на овертайм не наиграли.

Потом игра за бронзу. Как сказали даже руководители лиги, это противостояние было самым красивым, потому что финал оказался без интриги. В матче за третье место была настоящая битва. Мы тоже вели 2-0 и проиграли – это одна из причин последующих изменений, организационных и тренерских.

Одна из причин неудачи – это, конечно, тренерская чехарда, которая была в прошлом сезоне. Секулич – хороший, большой тренер, но он не смог наладить игру, видимо, отвлекаясь на сборную Словении. Затем последовали два‑три месяца работы под руководством черногорского специалиста Деяна Радонича , который очень хотел работать с командой.

Теперь у нас новый тренерский штаб. Нашего нового тренера побаиваются даже игроки, потому что про него много информации, что он очень жесткий – и это правда. Конечно, есть и много легенд, которые далеки от правды, включая ту, что у него каждая тренировка проходит по пять часов.

Сейчас идет комплектование команды. Я уверен, что «Зенит» будет играть в хороший, результативный и победный баскетбол.

Талантливая молодежь получит свой шанс.

Развивать молодежь – это не просто красиво говорить: «Давайте будем развивать молодежь». Молодежь должна завоевывать место в стартовом составе. Никто не ставит задачи проигрывать. Задача «Зенита» – бороться за титулы всех турниров, которые у нас будут», – заключил Медведев.