Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»

Александр Медведев прокомментировал уход легионеров «Зенита».

«Зенит » лишился ядра задней линии этим летом. Команда рассталась с Трентом Фрэйзером и Ксавьером Муном .

«Трент действовал очень результативно, но, к сожалению, бывают периоды, когда личные амбиции начинают вступать в противоречие с командными интересами. И Фрейзер, и Мун умеют играть в баскетбол, способны не просто брать мяч, но и выходить на бросковую позицию. Соперники тоже приноровились к ним и целенаправленно выстраивали против них оборону.

У Муна была очень тяжелая травма. Мы знаем, какой он человек, и ждали его. После тяжелейшей травмы он долго восстанавливался, был с командой, звонил, приезжал, но фактически мы столкнулись с тем же самым.

Это не их вина, а, скорее, вина тренеров, которые не смогли наладить игру так, чтобы они могли проявлять свои индивидуальные качества и приносить команде тот вклад, на который способны. Например, как лучший игрок сезона ЦСКА, который и сам забивает, и отдает передачи», – рассудил председатель совета директоров клуба Александр Медведев.