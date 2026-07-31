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  4. Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»

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Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
Александр Медведев прокомментировал уход легионеров «Зенита».

«Зенит» лишился ядра задней линии этим летом. Команда рассталась с Трентом Фрэйзером и Ксавьером Муном.

«Трент действовал очень результативно, но, к сожалению, бывают периоды, когда личные амбиции начинают вступать в противоречие с командными интересами. И Фрейзер, и Мун умеют играть в баскетбол, способны не просто брать мяч, но и выходить на бросковую позицию. Соперники тоже приноровились к ним и целенаправленно выстраивали против них оборону.

У Муна была очень тяжелая травма. Мы знаем, какой он человек, и ждали его. После тяжелейшей травмы он долго восстанавливался, был с командой, звонил, приезжал, но фактически мы столкнулись с тем же самым.

Это не их вина, а, скорее, вина тренеров, которые не смогли наладить игру так, чтобы они могли проявлять свои индивидуальные качества и приносить команде тот вклад, на который способны. Например, как лучший игрок сезона ЦСКА, который и сам забивает, и отдает передачи», – рассудил председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
Ксавьер Мун
Трент Фрэйзер
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлександр Медведев

Комментарии

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Ловко господин Медведев во всем "физруков" баскетбольных обвинил. Я бы даже сказал красиво. Ну и неудивительно, что такой человек не лишился своей работы после феерического сезона. Хотя тому же Церковному указали на дверь
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