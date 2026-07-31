«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
Марио Хезоня расстался с «Реалом».
«Реал» подтвердил окончание истории с переходом форварда Марио Хезони в НБА. Испанский клуб попрощался с баскетболистом через несколько часов после официального объявления о контракте с «Кливлендом».
Хезоня воспользовался опцией ухода в НБА, однако не уложился в сроки ни с предъявлением оффера из США, ни с выплатой компенсации. «Реал» не сразу пошел навстречу игроку, однако в итоге стороны, судя по результату, нашли компромисс.
Переходом занимался новый агент хорвата Мишко Ражнатович.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Реала»
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