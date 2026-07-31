«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона

Ализе Джонсон продолжит карьеру в «Париже».

«Париж» официально сообщил о приобретении форварда Ализе Джонсона (30 лет, 203 см).

Бигмен был выбран 50-м на драфте-2018 НБА и провел 5 лет в лиге, после чего выступал в Южной Корее, Пуэрто-Рико, Японии и Китае.

В сезоне-2025/26 Джонсон вернулся в США и работал в системе «Миннесоты», играя в G-лиге. Там он сотрудничал с тренером Максимом Лефевром, который теперь возглавляет «Париж ».

Форвард набирал 20,6 очка, 12,2 подбора, 5,8 передачи и 1 перехват в матчах лиги развития.

Контракт Джонсона рассчитан до 2029 года.