«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом

«Голден Стэйт» не против вернуть Кевина Дюрэнта.

После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» «Голден Стэйт» собирается начать сезон-2026/27 с прежней основной ротацией.

Бретт Сигел сообщает, что клуб все еще не против идеи воссоединения Стефа Карри с Кевином Дюрэнтом . «Уорриорз» пытались заполучить звездного форварда во время его выступления в «Финиксе», однако сам Дюрэнт не был готов к этому переходу.

«Хьюстон » не принимает предложения по звездному ветерану этим летом. Среди наиболее активных претендентов был «Детройт ».

Сообщается, что «Уорриорз» будут продолжать отслеживать обстановку в «Орландо», который сменил тренера в попытке преодолеть стагнацию. «Мэджик» последние три сезона останавливаются на стадии первого раунда плей-офф. «Голден Стэйт » интересуется и Паоло Банкеро, и Францем Вагнером.