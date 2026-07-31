«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом

После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» «Голден Стэйт» собирается начать сезон-2026/27 с прежней основной ротацией.
Бретт Сигел сообщает, что клуб все еще не против идеи воссоединения Стефа Карри с Кевином Дюрэнтом. «Уорриорз» пытались заполучить звездного форварда во время его выступления в «Финиксе», однако сам Дюрэнт не был готов к этому переходу.
«Хьюстон» не принимает предложения по звездному ветерану этим летом. Среди наиболее активных претендентов был «Детройт».
Сообщается, что «Уорриорз» будут продолжать отслеживать обстановку в «Орландо», который сменил тренера в попытке преодолеть стагнацию. «Мэджик» последние три сезона останавливаются на стадии первого раунда плей-офф. «Голден Стэйт» интересуется и Паоло Банкеро, и Францем Вагнером.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рокетс, похоже, как и зимой, проморгали все интресеные события и решили просто посмотреть, что будет при здоровом Фреде и Адамсе... Так то идея здравая, была бы. если б не столько интересных обменов этим летом, могли б за Брауна например побороться, я уверен, что Бостон с удовольствием КД бы взял вместо PG13.