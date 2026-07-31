  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом

0
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Голден Стэйт» не против вернуть Кевина Дюрэнта.

После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» «Голден Стэйт» собирается начать сезон-2026/27 с прежней основной ротацией.

Бретт Сигел сообщает, что клуб все еще не против идеи воссоединения Стефа Карри с Кевином Дюрэнтом. «Уорриорз» пытались заполучить звездного форварда во время его выступления в «Финиксе», однако сам Дюрэнт не был готов к этому переходу.

«Хьюстон» не принимает предложения по звездному ветерану этим летом. Среди наиболее активных претендентов был «Детройт».

Сообщается, что «Уорриорз» будут продолжать отслеживать обстановку в «Орландо», который сменил тренера в попытке преодолеть стагнацию. «Мэджик» последние три сезона останавливаются на стадии первого раунда плей-офф. «Голден Стэйт» интересуется и Паоло Банкеро, и Францем Вагнером.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Clutch Points
logoГолден Стэйт
logoФранц Вагнер
logoДетройт
logoСтефен Карри
logoНБА
logoПаоло Банкеро
logoвозможные переходы
logoОрландо
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Тут должен быть мем с Локи «в каком же ты отчаянии, раз обратился ко мне » 😂😂
А на кого его менять то, в ГС? Нет мне просто интересно на основе чего предложение то строилось?
Рокетс, похоже, как и зимой, проморгали все интресеные события и решили просто посмотреть, что будет при здоровом Фреде и Адамсе... Так то идея здравая, была бы. если б не столько интересных обменов этим летом, могли б за Брауна например побороться, я уверен, что Бостон с удовольствием КД бы взял вместо PG13.
ГСВ сейчас как милфа с прицепом, которая раньше была первой девкой на деревне
Не знаю, по мне достаточно Джей Даба не в десятке, Тони Паркера и Ибаки вне двадцатки. Ну и даже простые истории, Робертсон тот же во вторую защитную пятерку попадал, Адамс был очень полезен, сейчас вон Кейсон Уоллес тоже
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бросал слишком много «трешек». Матас Бузелис хотел бы позаниматься с Дени Авдией, Францем Вагнером и Кевином Дюрэнтом
«Пистонс» проявляют «серьезный интерес» к обмену Кевина Дюрэнта (Сигел)
«Селтикс», «Пистонс» и «Рокетс» обсуждали трехсторонний обмен с участием Брауна, Дюрэнта и Шенгюна
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото