  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»

0
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Эй Джей Джонсон покинет «Гриззлис».

«Мемфису» необходимо расчистить состав перед началом сезона (19 игроков сейчас). Команда планирует расстаться с защитниками Эй Джей Джонсоном и Д’Анджело Расселлом. Игроки попали в клуб из «Далласа» и «Вашингтона» соответственно в результате объемной сделки между 6 клубами.

Также коллектив, скорее всего, покинет Тадж Гибсон с негарантированным контрактом на 3,82 млн.

Джонсон может стать частью сделки с «Новым Орлеаном». «Пеликанс» активно ищут возможность избавиться от контракта защитника Джордана Хоукинса (1 год, 7 млн).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Hype
logoТадж Гибсон
logoНБА
logoМемфис
logoДжордан Хоукинс
logoНовый Орлеан
logoД’Анджело Расселл
logoЭй Джей Джонсон

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото