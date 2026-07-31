«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»

Эй Джей Джонсон покинет «Гриззлис».

«Мемфису» необходимо расчистить состав перед началом сезона (19 игроков сейчас). Команда планирует расстаться с защитниками Эй Джей Джонсоном и Д’Анджело Расселлом. Игроки попали в клуб из «Далласа» и «Вашингтона» соответственно в результате объемной сделки между 6 клубами.

Также коллектив, скорее всего, покинет Тадж Гибсон с негарантированным контрактом на 3,82 млн.

Джонсон может стать частью сделки с «Новым Орлеаном». «Пеликанс» активно ищут возможность избавиться от контракта защитника Джордана Хоукинса (1 год, 7 млн).