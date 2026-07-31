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  4. Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»

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Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Дуэйн Кейси не стал бороться за позицию в клубе Донни Нельсона.

«Рим» Донни Нельсона и Луки Дончича продолжает поиск главного тренера. Дуэйн Кейси, считавшийся фаворитом на эту позицию, решил отказаться от переезда в Европу.

Кейси продолжает работу с «Пистонс» после ухода с поста главного тренера клуба НБА в 2023 году. Владелец организации Том Горс сохранил специалиста в качестве консультанта.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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