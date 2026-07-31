Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»

Дуэйн Кейси не стал бороться за позицию в клубе Донни Нельсона.

«Рим» Донни Нельсона и Луки Дончича продолжает поиск главного тренера. Дуэйн Кейси , считавшийся фаворитом на эту позицию, решил отказаться от переезда в Европу.

Кейси продолжает работу с «Пистонс» после ухода с поста главного тренера клуба НБА в 2023 году. Владелец организации Том Горс сохранил специалиста в качестве консультанта.