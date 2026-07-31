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  4. «Миннесота» готова предложить Джонатану Куминге место в стартовом составе и зарплату в 6 миллионов

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«Миннесота» готова предложить Джонатану Куминге место в стартовом составе и зарплату в 6 миллионов
«Тимбервулвз» обозначили интерес к Джонатану Куминге.

«Миннесота» обратилась к варианту с Джонатаном Кумингой после завершения истории с Леброном Джеймсом.

Инсайдер Майкл Скотто сообщил, что клуб обозначил свою готовность подписать форварда. «Тимбервулвз» предлагают Куминге стартовую 4-ю позицию и готовы использовать исключение среднего уровня налогоплательщика на 6,06 миллиона.

Другими претендентами на баскетболиста остаются «Лейкерс» и «Кливленд».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Hype
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoКливленд
logoНБА
logoДжонатан Куминга
logoвозможные переходы

Комментарии

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Куминга: место не нужно, зарплату побольше
Куминга: 25 лямов и на скамейку
Ответpele_kan
Куминга: 25 лямов и на скамейку
Это в Бруклине
Чуть-чуть подождать и можно Дюрена подписать за 6))
В символической сборной Шрёдера прибыло, что собственно и следовало ожидать от тупинги
ОтветLast avenger
В символической сборной Шрёдера прибыло, что собственно и следовало ожидать от тупинги
Эм, что?
Куминга что отказался от 100 миллионов?
Он требует 100, но никто ему столько не предлагал
Прошлым летом подписал самый жирный контракт которым ему дали (у ГСВ было предложение с прилично большей суммой за первый и второй сезон, хоть и опция команды, он его и подписал)
Ну а сейчас у него есть предложения не те которые он хочет, но с игровым временем в командах которые хотят титул
Они никуда не денутся, все равно Куминга лучше Дерозана и остальных (ну вот зачем он Миннесоте?)
Для него основа деньги, а не игра в стартовом составе. Он уже с этим давно определился, добиваясь контракта по жирней для себя.
Такими темпами жадного Кумингу довоспитуют до "миска похлёбки и место в старте"...
Да уж, автопарк Томаса - Шрёдера расширяется.
Грузовичок денег не подъехал,обидно (нет). Пусть с агентом спускаются на землю
3 минуты старта за 6 миллионов
Аукцион по голландской системе.
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