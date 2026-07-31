«Миннесота» готова предложить Джонатану Куминге место в стартовом составе и зарплату в 6 миллионов
«Тимбервулвз» обозначили интерес к Джонатану Куминге.
«Миннесота» обратилась к варианту с Джонатаном Кумингой после завершения истории с Леброном Джеймсом.
Инсайдер Майкл Скотто сообщил, что клуб обозначил свою готовность подписать форварда. «Тимбервулвз» предлагают Куминге стартовую 4-ю позицию и готовы использовать исключение среднего уровня налогоплательщика на 6,06 миллиона.
Другими претендентами на баскетболиста остаются «Лейкерс» и «Кливленд».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Hype
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Куминга что отказался от 100 миллионов?
Он требует 100, но никто ему столько не предлагал
Прошлым летом подписал самый жирный контракт которым ему дали (у ГСВ было предложение с прилично большей суммой за первый и второй сезон, хоть и опция команды, он его и подписал)
Ну а сейчас у него есть предложения не те которые он хочет, но с игровым временем в командах которые хотят титул
Они никуда не денутся, все равно Куминга лучше Дерозана и остальных (ну вот зачем он Миннесоте?)