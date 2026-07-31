«Миннесота» готова предложить Джонатану Куминге место в стартовом составе и зарплату в 6 миллионов

«Тимбервулвз» обозначили интерес к Джонатану Куминге.

«Миннесота» обратилась к варианту с Джонатаном Кумингой после завершения истории с Леброном Джеймсом.

Инсайдер Майкл Скотто сообщил, что клуб обозначил свою готовность подписать форварда. «Тимбервулвз» предлагают Куминге стартовую 4-ю позицию и готовы использовать исключение среднего уровня налогоплательщика на 6,06 миллиона.

Другими претендентами на баскетболиста остаются «Лейкерс» и «Кливленд».