«Бакс» и «Мэверикс» присоединились к списку претендентов на Беннедикта Матурина

Матурин стал объектом интереса 4 команд.

«Винг» Беннедикт Матурин из «Клипперс» вышел на рынок ограниченно свободных агентов этим летом. Клуб был намерен сохранить его, однако оценивал интерес к баскетболисту в НБА, в том числе в плане сделки «сайн-энд-трейд».

Список интересующихся игроком расширился до 4 команд. К ранее упоминавшимся «Пеликанс» и «Буллз» присоединились «Бакс» и «Мэверикс».

У «Милуоки» в распоряжении полное исключение среднего уровня (15 млн) и торговое исключение на 25,46 миллиона после обмена Янниса Адетокумбо.

Возможности «Далласа», скорее всего, будут связаны с обменом или выкупом контракта защитника Клэя Томпсона.