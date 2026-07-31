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«Локомотив-Кубань» сообщил о подписании защитника Тревелина Куина
Тревелин Куин присоединился к «Локо».

«Локомотив-Кубань» официально подписал 29-летнего американского защитника Тревелина Куина (196 см).

Игрок не был выбран на драфте-2020 НБА и отыграл 4 сезона и 62 матча в лиге, набирая 4,1 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи за 11,9 минуты в среднем.

Куин отправился за рубеж в прошлом сезоне и провел его в Китае. На его счету 19,5 очка, 5,6 подбора, 5,2 передачи и 2,5 перехвата за 24 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
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