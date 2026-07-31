«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу

Мария Клюндикова заочно сменила клуб в женской НБА.

Мария Клюндикова пропускает сезон женской НБА. Права на российскую баскетболистку достались «Торонто» в рамках драфта расширения.

Теперь «Темпо» приобрели 23-летнюю Анису Морроу (7-й номер драфта-2025) и отправили в «Коннектикут » права на Клюндикову и драфт-пик второго раунда 2028 года.

В активе Клюндиковой (11-й номер драфта-2018) на данный момент 3 сезона в женской НБА. В 2025 году она набирала 4,4 очка и 3 подбора за 11 минут в среднем в «Миннесоте».