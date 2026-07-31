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  4. «Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу

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«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мария Клюндикова заочно сменила клуб в женской НБА.

Мария Клюндикова пропускает сезон женской НБА. Права на российскую баскетболистку достались «Торонто» в рамках драфта расширения.

Теперь «Темпо» приобрели 23-летнюю Анису Морроу (7-й номер драфта-2025) и отправили в «Коннектикут» права на Клюндикову и драфт-пик второго раунда 2028 года.

В активе Клюндиковой (11-й номер драфта-2018) на данный момент 3 сезона в женской НБА. В 2025 году она набирала 4,4 очка и 3 подбора за 11 минут в среднем в «Миннесоте».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Алексы Филлиппоу
logoМария Клюндикова (Вадеева)
переходы
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Торонто жен

Комментарии

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вотето прям печаль... :-(
одно дело у Бронделло играть и совсем другое дело в одной из худших сейчас команд лиги оказаться...
ОтветOdissey ru
вотето прям печаль... :-( одно дело у Бронделло играть и совсем другое дело в одной из худших сейчас команд лиги оказаться...
Ну сейчас она не там, а дальше вроде как переезд команды в Хьюстон - и это уже другое дело будет. Возможно и интереснее.
Ответnoke
Ну сейчас она не там, а дальше вроде как переезд команды в Хьюстон - и это уже другое дело будет. Возможно и интереснее.
сильно сомневаюсь... очень бедовая франшиза топовой после переезда ВДРУГ не станет...
А кто сказал, что она вообще будет там играть?
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