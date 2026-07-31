Ни один из четырех претендентов на Пейтона Уотсона не предлагал «Денверу» драфт-пик 1-го раунда

Интерес к Пейтону Уотсону не перешел в серьезные предложения.

«Денвер » снизил требования по участию в сделке «сайн-энд-трейд» по Пейтону Уотсону до одного хорошего игрока и одного драфт-пика 1-го раунда. Ранее клуб хотел получить компенсацию уровня обмена Уокера Кесслера в «Лейкерс».

Пока это изменение позиции не привело к существенному продвижению в потенциальных сделках. На игрока претендуют 4 команды: «Бакс», «Клипперс », «Хоукс» и «Кавальерс».

По информации инсайдера Майкла Скотто, ни одна из команд не предлагала «Денверу» драфт-пик 1-го раунда.

«Бакс» готовы в качестве своей части сделки принять контракт Зика Ннаджи.