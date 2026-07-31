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  4. Ни один из четырех претендентов на Пейтона Уотсона не предлагал «Денверу» драфт-пик 1-го раунда

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Ни один из четырех претендентов на Пейтона Уотсона не предлагал «Денверу» драфт-пик 1-го раунда
Интерес к Пейтону Уотсону не перешел в серьезные предложения.

«Денвер» снизил требования по участию в сделке «сайн-энд-трейд» по Пейтону Уотсону до одного хорошего игрока и одного драфт-пика 1-го раунда. Ранее клуб хотел получить компенсацию уровня обмена Уокера Кесслера в «Лейкерс».

Пока это изменение позиции не привело к существенному продвижению в потенциальных сделках. На игрока претендуют 4 команды: «Бакс», «Клипперс», «Хоукс» и «Кавальерс».

По информации инсайдера Майкла Скотто, ни одна из команд не предлагала «Денверу» драфт-пик 1-го раунда.

«Бакс» готовы в качестве своей части сделки принять контракт Зика Ннаджи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Hype
logoКливленд
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logoПейтон Уотсон
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Комментарии

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Ннаджи если Бакс берут- надо отдавать)
Ну скинуть Ннаджи это само по себе Денверу бы стоило пика первого раунда, так что предложение от Бакс довольно интересное.
Расскажите, плз, в чем прикол с этим Пейтоном Уотсоном? Играет мало минут, видимо травматичен. Каких-то цифр статистики не выбивает, плюсовым не назовёшь. Откуда за него требования этих пиков?
Ответkondratiy
Расскажите, плз, в чем прикол с этим Пейтоном Уотсоном? Играет мало минут, видимо травматичен. Каких-то цифр статистики не выбивает, плюсовым не назовёшь. Откуда за него требования этих пиков?
руководство Денвера не знает, что делать, и пытается ухватиться за соломинку
Ответkondratiy
Расскажите, плз, в чем прикол с этим Пейтоном Уотсоном? Играет мало минут, видимо травматичен. Каких-то цифр статистики не выбивает, плюсовым не назовёшь. Откуда за него требования этих пиков?
Хороший командный защитник, до травмы показывал проблески хорошей игры в качестве какой-никакой опции.
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