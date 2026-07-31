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  4. Трэйси Макгрэйди: «Чемпион, MVP, DPOY, «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вембаньяме»

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Трэйси Макгрэйди: «Чемпион, MVP, DPOY, «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вембаньяме»
Трэйси Макгрэйди выдал прогноз на следующий сезон НБА.

Трэйси Макгрейди выбрал фаворитов гонки за награды следующего сезона НБА.

«Мой «Новичок года» – Даррин Питерсон («Юта»). Чемпионы – «Сперс».

MVP, «Лучший защищающийся», «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вемби. Кроме «Лучшего шестого».

Он станет MVP регулярки, Кубка НБА, финала Запада, финала и DPOY. Скажу прямо, Вемби будет сметать все на своем пути. Особенно если наберет еще десяток фунтов», – заключил член Зала славы баскетбола.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Трэйси Макгрэйди
logoНБА
logoДаррин Питерсон
logoВиктор Вембаньяма
logoТрэйси Макгрэйди
logoСан-Антонио

Комментарии

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"Народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чеченной Ингушетии, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола..."
Зато Главная награда досталась Джейлену Брансону)
Норм он затроллил
Так и будет)
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