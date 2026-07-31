Трэйси Макгрэйди: «Чемпион, MVP, DPOY, «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вембаньяме»

Трэйси Макгрэйди выдал прогноз на следующий сезон НБА.

Трэйси Макгрейди выбрал фаворитов гонки за награды следующего сезона НБА.

«Мой «Новичок года» – Даррин Питерсон («Юта»). Чемпионы – «Сперс».

MVP, «Лучший защищающийся», «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вемби. Кроме «Лучшего шестого».

Он станет MVP регулярки, Кубка НБА, финала Запада, финала и DPOY. Скажу прямо, Вемби будет сметать все на своем пути. Особенно если наберет еще десяток фунтов», – заключил член Зала славы баскетбола.