Владимир Путин: «Иван Иванович Едешко вел большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров»
Владимир Путин принес соболезнования родным Ивана Едешко.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Ивана Едешко.
«Скончался Иван Иванович Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог.
Иван Иванович посвятил свой талант спорту. С честью представлял нашу страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград, по праву пользовался уважением и признанием коллег и многочисленных болельщиков. И конечно, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вёл большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.
В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», – сообщается на официальном сайте президента.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Kremlin.ru
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