Владимир Путин: «Иван Иванович Едешко вел большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров»

Владимир Путин принес соболезнования родным Ивана Едешко.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Ивана Едешко.

«Скончался Иван Иванович Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог.

Иван Иванович посвятил свой талант спорту. С честью представлял нашу страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград, по праву пользовался уважением и признанием коллег и многочисленных болельщиков. И конечно, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вёл большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.

В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», – сообщается на официальном сайте президента.