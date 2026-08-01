Женская НБА. Трипл-дабл Кейтлин Кларк (26+10+10) помог «Индиане» обыграть «Портленд», 28 очков и 10 подборов Шакиры Остин обеспечили «Вашингтону» победу над «Далласом»

«Вашингтон» справился с «Далласом» благодаря 28 очкам и 10 подборам центровой Шакиры Остин (10 из 18 с игры, 1 из 2 трехочковых, 7 из 9 штрафных).
«Индиана» обыграла «Портленд», звезда «Фивер» Кейтлин Кларк оформила 4-й за карьеру трипл-дабл: 26 очков, 10 подборов и 10 передач при 5 из 9 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 14 из 17 с линии.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Сиэтл – 98:89 (27:15, 20:18, 19:26, 32:30)
АТЛАНТА: Риз (21 + 13 подборов), Хиллмон (18), Грэй (16 + 4 потери), Джонс (14 + 5 подборов), Кэнада (10 + 9 передач + 6 потерь).
СИЭТЛ: Хайдеман (23 + 5 подборов + 5 передач), Малонга (16 + 13 подборов), Магбигор (12), Джонсон (9 + 7 потерь), Мельбурн (9 + 6 передач).
1 августа. 3.00
Вашингтон – Даллас – 81:75 (22:14, 16:21, 21:20, 22:20)
ВАШИНГТОН: Остин (28 + 10 подборов), Ириафен (22 + 9 подборов), Ситрон (16 + 5 подборов + 5 передач), Оньенвере (6).
ДАЛЛАС: Бекерс (23 + 5 подборов), Огунбовале (20), Смит (11 + 5 подборов), Фадд (8), Шепард (8 + 6 подборов + 8 передач).
1 августа. 3.00
Портленд – Индиана – 98:112 (25:27, 22:29, 25:34, 26:22)
ПОРТЛЕНД: Карлтон (26), Лэйт (20 + 12 передач + 7 потерь), Самуэльсон (13), Энгстлер (10 + 5 передач).
ИНДИАНА: Кларк (26 + 10 подборов + 10 передач + 4 потери), Митчелл (26), Биллингс (15 + 7 подборов), Бостон (14 + 9 подборов + 6 передач).
1 августа. 5.00
Положение команд: Миннесота – 24-6, Лас-Вегас – 20-8, Голден Стэйт – 19-9, Индиана – 19-10, Атланта – 18-10, Даллас – 18-11, Вашингтон – 16-12, Нью-Йорк – 16-13, Финикс – 11-18, Портленд – 11-18, Торонто – 10-18, Лос-Анджелес – 10-17, Чикаго – 10-18, Коннектитут – 7-22, Сиэтл – 6-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Бодрое начало: Кларк дает пас за спиной, но Биллингс подарком не пользуется. Эмили Энгстлер в огне: бэкдор-пас, блок, два точных трехочковых; в свое время она играла за Фивер, но там в ней ничего не разглядели. Туда-сюда, живенько. Бросок у Индианы не ладится, и Портленд отрывается 8:0. Келси Митчелл присела на скамейку совсем без очков. Индиане насвистели кучу фолов. Кейтлин Кларк затыкает четверть трешным баззером в движении — на замедленном повторе видно, как у некоторых зрителей округляются глаза.
Портленд разбросался трехами. Лейте падает на колени, но успевает дать хитрый проникающий пас — есть два. Кейтлин нашла немного свободного места — сверхдальняя трешка. Команды идут ноздря-в-ноздрю. Биллингс с мясом накрывает Густафссон. Софи Каннингем перехватывает неосторожный поперечный пас. Индиана убегает 8:0.
Биллингс — перехват, Кларк — бэкдор-пас, Митчелл — три очка: Индиана с порога второй половины не дает Портленду заскучать. Но забывает Карлтон на дуге, и Карлтон наказывает. Биллингс продолжает наваливать: средний и лей-ап в двух атаках подряд. Снова три от Карлтон. Команды начали нервничать — Алия Бостон играет в гляделки с кем-то из рослых противниц. Кларк активно собирает на себе штрафные, но не все попадает. Перестрелка бэк-ту-бэк-трехами между Митчелл и Самуэльссон. Каннингем всю игру активно букают, но это не помогает — вынимайте три. Индиана внимательно обороняется — Портленд вязнет в трехсекундной и пока может рассчитывать только на дальние.
Файр пытается сдваиваться на лидерах Фивер — вотще. Кейтлин порой слишком усложняет, стараясь сыграть зрелищно. Пошла борьба с хорошим таким контактом. Митчелл мажет в трех атаках подряд, а Карлтон снова попадает трешку. И еще одну — дальнюю! Восемнадцатиочковое преимущество Индианы потихоньку тает, вернее, сгорает — ну потому что Файр, ага. У Карлы Лейте тем временем 10 передач — когда успела? И энд-уан от Карлы! Огнище в Портленде — осталось набросать всего семь очков до спасительной ничьи. Но… Индиана делает решающий перехват — и нерв утерян. Фивер не спеша дожимает соперника, и рекордная лично для нее седьмая треха Бриджет Карлтон — уже только для протокола.
Ах да: в последней результативной атаке Фивер Кейтлин Кларк передачей таки набирает трипл-дабл — свой четвертый в карьере.
Удивил выход Бостон, значит таки к счастью не серьезная травма и не колено...
очень бодрый матч...
в концовке первой Кларк дают очень странный фол, а в конце четверти она с фолом забрасывает треху под самую сирену, но фол полосатые не свистят... ох и не любят Катю судьи... :-)
У Портленда Меган Густафсон вышла замуж за мужчину!!! (приятно удивила) и сменила фамилию на Дилео. необычно слышать пока новую фамилию знакомого игрока :-)
Энгстлер просто матч жизни проводит, все летит, в защите пашет - настроилась на бывший клуб сурьезно... :-)
Пас Лейте во второй четв. с коленей под кольцо Индианы - класс!
Индиана кстати подписала какую то барышню ростом 190 на контракт развития (место было свободное после ухода в вегас их форварда, взятого на драфте), пока не понял откуда толком она пришла и будет ли играть вообще и то-ли она форвард, то-ли центр...
Канингем с сиреной кидает треху и ей по рукам очевидно бьет Энгстлер, судьи пересмотрели и фол снова не дали!
картина маслом. :-)
Если бы девчата Индианы столько не пороли моментов с попаданиями из под кольца после передач Кларк, у нее был бы трипл дабл с 20-ю передачами по итогу игры...