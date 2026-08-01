Женская НБА. Трипл-дабл Кейтлин Кларк (26+10+10) помог «Индиане» обыграть «Портленд», 28 очков и 10 подборов Шакиры Остин обеспечили «Вашингтону» победу над «Далласом»

1 августа в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Вашингтон» справился с «Далласом » благодаря 28 очкам и 10 подборам центровой Шакиры Остин (10 из 18 с игры, 1 из 2 трехочковых, 7 из 9 штрафных).

«Индиана » обыграла «Портленд», звезда «Фивер» Кейтлин Кларк оформила 4-й за карьеру трипл-дабл: 26 очков, 10 подборов и 10 передач при 5 из 9 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 14 из 17 с линии.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Сиэтл – 98:89 (27:15, 20:18, 19:26, 32:30)

АТЛАНТА : Риз (21 + 13 подборов), Хиллмон (18), Грэй (16 + 4 потери), Джонс (14 + 5 подборов), Кэнада (10 + 9 передач + 6 потерь).

СИЭТЛ : Хайдеман (23 + 5 подборов + 5 передач), Малонга (16 + 13 подборов), Магбигор (12), Джонсон (9 + 7 потерь), Мельбурн (9 + 6 передач).

1 августа . 3.00

Вашингтон – Даллас – 81:75 (22:14, 16:21, 21:20, 22:20)

ВАШИНГТОН : Остин (28 + 10 подборов), Ириафен (22 + 9 подборов), Ситрон (16 + 5 подборов + 5 передач), Оньенвере (6).

ДАЛЛАС : Бекерс (23 + 5 подборов), Огунбовале (20), Смит (11 + 5 подборов), Фадд (8), Шепард (8 + 6 подборов + 8 передач).

1 августа . 3.00

Портленд – Индиана – 98:112 (25:27, 22:29, 25:34, 26:22)

ПОРТЛЕНД : Карлтон (26), Лэйт (20 + 12 передач + 7 потерь), Самуэльсон (13), Энгстлер (10 + 5 передач).

ИНДИАНА : Кларк (26 + 10 подборов + 10 передач + 4 потери), Митчелл (26), Биллингс (15 + 7 подборов), Бостон (14 + 9 подборов + 6 передач).

1 августа . 5.00

Положение команд : Миннесота – 24-6, Лас-Вегас – 20-8, Голден Стэйт – 19-9, Индиана – 19-10, Атланта – 18-10, Даллас – 18-11, Вашингтон – 16-12, Нью-Йорк – 16-13, Финикс – 11-18, Портленд – 11-18, Торонто – 10-18, Лос-Анджелес – 10-17, Чикаго – 10-18, Коннектитут – 7-22, Сиэтл – 6-25.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.