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  4. Менеджер «Сакраменто»: «Не просто в восторге от Дариуса Эйкаффа. Это настоящая звезда, вокруг которой можно строиться»

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Менеджер «Сакраменто»: «Не просто в восторге от Дариуса Эйкаффа. Это настоящая звезда, вокруг которой можно строиться»
«Кингз» считают, что нашли основание для постройки команды.

«Сакраменто» готов двигаться дальше на основе имеющихся у команды активов.

«Мы не просто в восторге от Дариуса Эйкаффа. Он готов доказывать ошибку всех, кто его пропустил. Мы получим самую большую выгоду от этого процесса.

Он выдающийся «скорер» и плеймейкер. Уже забирает себе лидерскую роль. Это настоящая звезда, вокруг которой можно строиться.

Максим Рейно провел сильный дебютный сезон, хоть и получил куда больше времени, чем мы планировали. Считаем, что он может выходить на площадку с Домантасом Сабонисом. Их навыки это позволяют. Видели, как Рейно отходил, чтобы бросать? Мы считаем, что это станет неотъемлемой частью его стиля в дальнейшем.

Нам кажется, что у нас сильная позиция. У нас есть молодежь, которая нам нравится, и ветераны, в которых мы верим. Гибкая ситуация в плане платежки. В прошлом сезоне мы немного отклонились от своей линии, но сейчас вернулись на нужные рельсы и рассчитываем на успешные следующие сезоны», – поделились сотрудники фронт-офиса организации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoСакраменто
logoНБА
logoДариус Эйкафф
logoДомантас Сабонис
logoМаксим Рейно

Комментарии

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Все перестройка закончилась. Не начавшись))
Столько энтузиазма от менеджера команды, у которой 0 шансов пролезть в ПО.
Немного отклонились они. Выиграли что ли многовато?
Даже предсезонка ещё не началась
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