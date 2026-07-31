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  4. Менеджер «Миннесоты»: «Пришлось пожертвовать «большими». Будем работать над передней линией до и во время сезона»

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Менеджер «Миннесоты»: «Пришлось пожертвовать «большими». Будем работать над передней линией до и во время сезона»
В «Миннесоте» рассказали о составе на сезон-2026/27.

Главным ходом «Тимбервулвз» в межсезонье стало приобретение разыгрывающего Ламело Болла. Звездный баскетболист из «Шарлотт» закрыл давнюю проблему в составе «Миннесоты».

«Это приобретение стало именно тем серьезным шагом, который нам нужен. Ламело переведет наше нападение на новый уровень. Нам необходим было разгрузить Энта за счет обязанностей плеймейкера. Он нужен нам свежим к началу плей-офф. Так что мы добавили одного из лучших плеймейкеров в баскетболе.

Главные потери – в передней линии. Нам пришлось пожертвовать «большими». Хорошо, что Руди Гобер до сих пор на высоком уровне. Джейден Макдэниэлс может закрывать позицию форварда. Энт и Ламело – большие защитники. Но мы будем работать над передней линией до и во время сезона.

Трей Лайлс был продуктивным игроком в НБА. Замечательно выглядел в «Реале» в прошлом сезоне. Есть шансы, что он будет выходить в старте и растягивать пространство.

У Йоана Беранже второй год, хотелось бы увидеть прогресс. Но ему только 19 лет. Надо об этом помнить. У него огромное желание. Посмотрим, что он сумеет нам предложить.

Серьезные возможности будут у Джейлена Кларка и Терренса Шэннона, пока Дивинченцо не в строю. Они хорошо показывали себя на отрезках, но в этом году нам потребуются от них значимые минуты на площадке. Уверены в их готовности», – рассказали менеджеры «Тимбервулвз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЙоан Беранже
logoЛамело Болл
logoНБА
logoТрей Лайлс
logoРуди Гобер
logoЭнтони Эдвардс
logoДжейден Макдэниэлс
logoМиннесота

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