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«Кливленд» официально подтвердил переход Марио Хезони
Марио Хезоня оформил переход в «Кливленд».

Возвращение 31-летнего форварда Марио Хезони (203 см) в НБА затруднилось по техническим причинам из-за позиции «Реала», но теперь «Кливленд» официально подтвердил контракт с хорватом.

В минувшем сезоне форвард был одним из ключевых игроков «Реала» и помог клубу выйти в финал Евролиги. В среднем он набирал 13,3 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за матч.

Хезоня был выбран пятым на драфте-2015 НБА и играл в лиге с 2015 по 2020 год, проведя 330 матчей в «регулярках». Его средние показатели – 6,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи за 18,5 минуты при 41.7% точности с игры и 31,9% из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Кливленда»
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